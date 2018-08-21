Китайскую компанию Huawei уличили в подлоге. Производитель в рекламе своего нового устройства в качестве снимков, якобы сделанных на камеру телефона, использовал фотографии снятые профессиональной зеркальной камерой. Чем обернется этот скандал для компании, а также о новом сканере для беспилотных автомобилей расскажет программа Вести.net.

Беспилотным автомобилям нужно смотреть под ноги. В дополнение к немалому числу датчиков, которыми уже оснащены машины без водителей: лидарам, радарам и всевозможным сенсорам, команда стартапа WaveSense предложила добавить еще один, который будет сканировать не то, что находится вокруг машины, а под ней.Сканер, установленный под днищем имеет проникающую способность в три метра и хотя он и не заменит другие датчики, но сможет сослужить хорошую службу в тяжелых погодных условиях: во время проливного дождя, снегопада или тумана, то есть тогда, когда все другие органы чувств беспилотных автомобилей становятся бесполезными.А теперь к другим новостям. Huawei опять ввел в заблуждение покупателей. Китайский производитель смартфонов в рекламе своего нового устройства Nova 3 в качестве снимков, сделанных на камеру телефона использовал фотографии снятые профессиональной камерой. Подробности – в программе 33Live.Runet.