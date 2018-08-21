Торжественная церемония состоится 25 августа на Соборной площади

Торжественная церемония состоится 25 августа на Соборной площадиАдминистрация Владимира опубликовала список лауреатов премии в области культуры и искусства по итогам 2017 года.Торжественная церемония вручения состоится в День города 25 августа на Соборной площади. Начало мероприятия - в 16.30.«Владимирский планетарий» получил премию за организацию содержательного досуга, инновационно-творческую деятельность. За подготовку театрально-концертных программ и внедрение новых досуговых технологий наградят режиссёрско-постановочную группу «Городского Дворца культуры». В номинации преподавателей школ искусств победу одержала Екатерина Елисеева, заведующая эстрадно-джазовым отделением Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. С.И. Танеева».Среди исполнителей премию получил Алексей Кадырбекович, а хореографических коллективов и и исполнителей детских номеров - образцовый коллектив студии современного эстрадного танца «Fantasy».В номинации художников за достижения в области современного искусства победила Анастасия Пирог, методист Муниципального автономного учреждения культуры «Городской Дворец культуры»