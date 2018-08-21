Россия становится свободной от роуминга. 20 августа первый мобильный оператор приступает к отмене внутрисетевого роуминга. Таким образом, постепенно все входящие звонки по всей стране станут бесплатными, независимо от тарифа. Как этот решительный шаг отразится на абонентах?

Россия становится свободной от роуминга. 20 августа первый мобильный оператор приступает к отмене внутрисетевого роуминга. Таким образом, постепенно все входящие звонки по всей стране станут бесплатными, независимо от тарифа. Как этот решительный шаг отразится на абонентах?Они сегодня весь день на связи: Ольга в Москве, тетя Надя в Киржаче. Раньше было дорого, теперь бесплатно."Билайн" отменил внутрисетевой роуминг 20 августа, МТС отменит 30 августа, "Мегафон" — 1 сентября. "Теле2", благодаря которому "большая мобильная тройка" обрела статус "четверки", обещает сделать это до 31 августа. Историческая победа Федеральной антимонопольной службы над тарифной политикой сотовых операторов.Противостояние ФАС и мобильного рынка началось летом 2017 года, когда об отмене внутреннего роуминга для своих граждан заявили Китай и все страны Евросоюза. Антимонопольное ведомство, проверив ценовую политику операторов, приходит к выводу, что ни экономических, ни технологических обоснований платы за входящие внутри страны нет. Предписание — роуминг отменить. На все дается две недели. Однако "большая четверка" просит время. Потом еще немного. И еще. Итог затянувшихся раздумий — антимонопольное дело."Когда любого монополиста наказывают за установление завышенных цен, он теряет ту долю дохода, которую он получил вследствие нарушения антимонопольного законодательства", — объясняет Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС.Расценки "Билайна", МТС и "Мегафона" за внутрисетевой роуминг в среднем составляют до 5 рублей за минуту в зависимости от тарифного плана. По примерным оценкам экспертов, совокупные потери операторов, а точнее, упущенная выгода, составит 30 миллиардов рублей. Бизнес деньги терять не любит."Возможна компенсация двумя способами: во-первых, они обязательно повысят расценки на международный роуминг, во-вторах, это будет компенсировано ростом тарифов на ряд внутренних услуг. Может быть, это будет не повышение тарифов на телефонные звонки, а, допустим, рост тарифов на мобильный Интернет или какие-то другие виды дополнительных услуг", — считает Наталия Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента.И все же роуминг составляет лишь около 3 процентов общих доходов сотового бизнеса. Не так много, учитывая, что мобильный рынок делает ставку на увеличение общего трафика: будут больше звонить и отправлять сообщений. Ну и, конечно, Интернет. Виртуальное пространство для тарифных маневров, способное принести куда больше денег, чем любой вид мобильной связи."Сейчас крайне преждевременно говорить о том, как изменятся тарифы. На текущий момент никаких планов по повышению этих тарифов, естественно, нет", — заявляет Алексей Меркутов, пресс-секретарь ПАО "МТС"."Мы не планируем менять цены в связи с отменой внутрисетевого роуминга. Мы рассчитываем, что наши клиенты по достоинству оценят все эти изменения, и объем пользования услугами связи в поездках по России вырастет", — заверяет Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "Вымпелком"."Безусловно, мы несем дополнительные издержки. Но повышение тарифов, связанное с этим, не планируется. А в принципе тарифы в разных регионах устанавливаются просто на рыночных условиях", — объясняет Александр Борейко, директор по связям с общественностью ПАО "Мегафон".Теперь весьма реалистично выглядит идея бесплатных входящих не только внутри страны. На очереди тарифы на мобильную связь с Белоруссией. Принципиальные договоренности — роуминг между странами отменить — уже достигнуты, остались детали.