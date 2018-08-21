По факту смерти молодого человека следователи проводят проверку

По факту смерти молодого человека следователи проводят проверкуМолодой человек погиб при падении с моста над дорогой, ведущей в Загородный парк во Владимире, сообщает издание .В сообщении говорится, что по факту смерти молодого человека следователи проводят проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.По словам и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК России Марии Серовой, которые приводятся в сообщении, смерть не носит криминогенный характер.