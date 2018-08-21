Праздник жертвоприношения. Во всём мире отмечается Курбан-байрам - один из главных праздников исламского мира. Во Владимире на праздничную молитву у мечети на Добросельской улице собралось более 3 тысяч верующих. По традиции, всем места не хватило. Валерия Саенко побывала во владимирской мечети.

Праздник жертвоприношения. Во всём мире отмечается Курбан-байрам - один из главных праздников исламского мира. Во Владимире на праздничную молитву у мечети на Добросельской улице собралось более 3 тысяч верующих. По традиции, всем места не хватило. Валерия Саенко побывала во владимирской мечети.Владимирских мусульман зазывают на праздничную молитву. Весь исламский мир сегодня отмечает Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Он считается одним из главных в мусульманской культуре. И у каждого верующего есть на Курбан-байрам свои традиции.Адиля: "Встречать со своими родственниками, детьми, внуками. Накрывать стол. Всем мусульманам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, мира, чистого неба и взаимопонимания между народами".Этот праздник символизирует окончание хаджа - паломничества в Мекку, к святым местам. Хоть раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин. Жители Владимира в такой путь отправлялись неоднократно, правда, в этом году, желающих на долгое, и главное, дорогое путешествие не нашлось. Зато верующие собрались у владимирской мечети. Помолиться внутри удалось не всем. В мечети, перед самим зданием и даже на дороге около 3 с половиной тысяч мусульман.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области: "Конечно, у нас в праздники не помещаются люди. 3 тысячи человек - из них помещаются в мечеть только 300-350, остальные все совершают молитву на улице, это, конечно, доставляет дискомфорт и соседям, и приходится перекрывать дорогу. Возникают трудности. У нас в мечтах, конечно, есть, если нам дадут землю - построить мечеть".Праздник жертвоприношения в честь пророка Ибрахима. Всевышний повелел ему принести в жертву сына, чтобы доказать свою веру. Но позже, удостоверившись в преданности, заменил жертву на животное. Подобная история есть во многих мировых религиях. Свои поздравления мусульманам приносят представители духовенства разных конфессий, а также региональные власти.Гарник Лорецян, настоятель Храма Святого Григория Просветителя: "Для всех нас этот праздник является святым. И пусть благословение всегда прибудет со всеми. Святого Авраама, пророка, пример пусть будет для нас идеальным примером: преданности, любви, веры".Теперь мусульмане смывают грехи, принося в жертву овец, коз, коров и даже верблюдов. Правда, совершать ритуал на улицах Владимира не приветствуется.Рафаиль Хабибуллин, руководитель религиозной организации мусульман г. Владимира: "Есть специальные места, где уже соблюдены все санитарные нормы, бойни, они все зарегистрированы. Контролируются Россельхознадзором. Все цивильно. Приезжаешь, там тебе зарезали, помолились, порубили. Потому что здесь в городе этого делать нельзя, антисанитария - сами понимаете".Празднование будет длится 3 дня. В это время мусульмане будут поминать родственников и ходить друг к другу в гости.