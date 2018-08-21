В результате происшествия пострадал один человек

В результате происшествия пострадал один человекАвтобус и троллейбус столкнулись на улице Добросельской во Владимире 21 августа.Как сообщает региональное ГУ МЧС, сообщение о ДТП поступило в 13:49. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи. По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадал один человек.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, автобус врезался в троллейбус сзади. У автобуса треснуло лобовое стекло, а у троллейбуса разбито заднее.