В результате происшествия пострадал один человек
В результате происшествия пострадал один человек
Автобус и троллейбус столкнулись на улице Добросельской во Владимире 21 августа.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, сообщение о ДТП поступило в 13:49. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи. По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадал один человек.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, автобус врезался в троллейбус сзади. У автобуса треснуло лобовое стекло, а у троллейбуса разбито заднее.