Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб

Женщина полностью признала свою вину и возместила ущербКамешковский районный суд признал заведующую детским садом виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, сообщает прокуратура Владимирской области.Суд установил, что женщина внесла в табель учета ложные сведения о трудоустройстве и отработанном времени одного человека. В результате, она похитила начисленную несуществующему работнику заработную плату в размере 23 434 рублей.Также установлено, что осужденная вносила ложные сведения о выполненном объеме работы в приказы и выписки о распределении стимулирующего фонда. Таким образом женщина похитила 26 042 рубля, перечисленных на выплату заработной платы и премий работникам детского сада.Заведующая дошкольным учреждением полностью признала свою вину и возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа с запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в муниципальных детских садах.