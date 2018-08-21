Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб
Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб
Камешковский районный суд признал заведующую детским садом виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, сообщает прокуратура Владимирской области.
Суд установил, что женщина внесла в табель учета ложные сведения о трудоустройстве и отработанном времени одного человека. В результате, она похитила начисленную несуществующему работнику заработную плату в размере 23 434 рублей.
Также установлено, что осужденная вносила ложные сведения о выполненном объеме работы в приказы и выписки о распределении стимулирующего фонда. Таким образом женщина похитила 26 042 рубля, перечисленных на выплату заработной платы и премий работникам детского сада.
Заведующая дошкольным учреждением полностью признала свою вину и возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа с запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в муниципальных детских садах.