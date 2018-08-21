Встреча правоохранителей и общественников со школьниками прошла в детском спортивно-оздоровительном центре «Олимп».

Сотрудники УМВД России по Владимирской области и члены Общественного совета в рамках проекта «Лето без опасности» посетили детский спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Такие встречи правоохранителей и общественников с ребятами стали уже традиционными.Приветствуя собравшихся, председатель Общественного совета Татьяна Сидорова напомнила об основных задачах акции, целью которой является обучение подрастающего поколения правилам безопасносного поведения в период летнего отдыха и профилактика занопослушного поведения.Открыли мероприятие полицейские-кинологи. Со своими четвероногими напарниками они провели показательные выступления, в ходе которых продемонстрировали комплекс упражнений для дрессуры служебных псов. Ребята воодушевленно встретили полицейских, поддерживая аплодисментами каждый выход.Неподдельный восторг у собравшихся вызвало выступление бойцов отряда специального назначения «Гром». Мальчишки и девчонки, затаив дыхание, наблюдали за боевыми приемами самообороны и задержания, которые выполняли полицейские.После завершения выступления, ребята задали полицейским вопросы о службе в органах внутренних дел, работе со служебными собаками и специальной подготовке бойцов «Грома». По каждой теме мальчишки и девчонки получили исперпывающие ответы.Продолжилось мероприятие традиционной командной игрой, по условиям которой ребятам нужно было пройти несколько этапов-станций, ответив на теоретические вопросы или выполнив практические задания. Например, быстро и без ошибок преодолеть полосу препятствий или ответить на вопросы о дорожных знаках.Стремление победить не помешало участникам соревнований проявить уважение к соперникам, поэтому игра прошла в дружеской атмосфере.Пока жюри подводило итоги игры, ребята устроили для гостей импровизированный концерт.На церемонии закрытия дипломы победителей правоохранители и общественники вручили командам:- «Дорожный патруль» (ГБУ ВО СШОР по спортивной борьбе),- «Хранители леса» (ГБУ ВО СШОР по ТА им. П. В. Кузнецова),- «Гринпис» (центр «Олимп»).Также нескольков команд были отмечены дипломами участников проекта «Лето без опасности».Прощаясь с ребятами, полицейские и члены Общественного совета выразили уверенность, что полученные детьми знания, умения и навыки безопасного поведения обязательно пригодятся в будущем.