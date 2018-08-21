Поздравления с праздником Курбан-Байрам, опубликованные в соцсети Анастасией Волочковой, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Комментаторы разожгли настоящий религиозный скандал.

Поздравления с праздником Курбан-Байрам, опубликованные всоцсети Анастасией Волочковой, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков.Комментаторы разожгли настоящий религиозный скандал.Искренность поздравлений балерины вызвала сомнения у некоторых пользователей.Большинство подписчиков, исповедующих ислам, благодарили Анастасию.Последователи других религий присоединялись к поздравлениям, подчеркиваяважность единства народа, невзирая на разные вероисповедания."Всех мусульман я хочу поздравить с ПраздникомКурбан-Байрам. Мир всем вашим семьям, добра, тепла, радости, благополучия.Пусть будут здоровы и счастливы все наши дети. И пусть они, как и мы, дружатмежду собой и дарят тепло общения", – написала Волочкова.Однако одним из первых на пост откликнулся неизвестныйнедоброжелатель. "Волочкова, ты настолько не искренняя , гадкая,завистливая – даже с поздравлениями опоздала!", – написал пользователь (здесьи далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред.).Еще один комментатор раскрыл мотивы Волочковой. "Она же"святлейшая" и "добрейшая"– и в Греции всех поздравила и занас "помолилась", и со Спасом поздравила, и мусульман поздравила. Нумечется Настька, не знает как вы..бнуться", – написал пользователь.Некоторые задались вопросом, о каком единстве идет разговор.Подписчики взялись пояснять на примерах. "Я русская и я едина с коллегамина работе . В школу азербайджанка приносит тазик пахлавы на праздник, я на Рождествооливье, с казахами и татарами также. А вам не все ли равно. Человек спраздником поздравил пройдите мимо. Тем более ислам вышел из христианства, отнас католики дальше. Я вам, как историк говорю. Посмотрите на одежду монашек чернуюи на исламскую одежду – хиджаб. Корни одни", – пишет комментатор.Религиозный диспут постепенно сошел на нет: большинствокомментаторов сошлись на том, что надо просто поблагодарить Анастасию за теплыеслова.