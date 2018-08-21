Поздравления с праздником Курбан-Байрам, опубликованные в
соцсети Анастасией Волочковой, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков.
Комментаторы разожгли настоящий религиозный скандал.
Поздравления с праздником Курбан-Байрам, опубликованные в
соцсети Анастасией Волочковой, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков.
Комментаторы разожгли настоящий религиозный скандал.
Искренность поздравлений балерины вызвала сомнения у некоторых пользователей.
Большинство подписчиков, исповедующих ислам, благодарили Анастасию.
Последователи других религий присоединялись к поздравлениям, подчеркивая
важность единства народа, невзирая на разные вероисповедания.
"Всех мусульман я хочу поздравить с Праздником
Курбан-Байрам. Мир всем вашим семьям, добра, тепла, радости, благополучия.
Пусть будут здоровы и счастливы все наши дети. И пусть они, как и мы, дружат
между собой и дарят тепло общения", – написала Волочкова.
Однако одним из первых на пост откликнулся неизвестный
недоброжелатель. "Волочкова, ты настолько не искренняя , гадкая,
завистливая – даже с поздравлениями опоздала!", – написал пользователь (здесь
и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред.).
Еще один комментатор раскрыл мотивы Волочковой. "Она же
"святлейшая" и "добрейшая"– и в Греции всех поздравила и за
нас "помолилась", и со Спасом поздравила, и мусульман поздравила. Ну
мечется Настька, не знает как вы..бнуться", – написал пользователь.
Некоторые задались вопросом, о каком единстве идет разговор.
Подписчики взялись пояснять на примерах. "Я русская и я едина с коллегами
на работе . В школу азербайджанка приносит тазик пахлавы на праздник, я на Рождество
оливье, с казахами и татарами также. А вам не все ли равно. Человек с
праздником поздравил пройдите мимо. Тем более ислам вышел из христианства, от
нас католики дальше. Я вам, как историк говорю. Посмотрите на одежду монашек черную
и на исламскую одежду – хиджаб. Корни одни", – пишет комментатор.
Религиозный диспут постепенно сошел на нет: большинство
комментаторов сошлись на том, что надо просто поблагодарить Анастасию за теплые
слова.