Решение об изменениях в
пенсионной системе откладывать опасно, заявил спикер Госдумы, подводя итоги
сегодняшних масштабных слушаний на Охотном Ряду. Вячеслав Володин отметил – все
эксперты во время дискуссии сошлись во
мнении, что необходимо принимать такое решение.
Решение об изменениях в
пенсионной системе откладывать опасно, заявил спикер Госдумы, подводя итоги
сегодняшних масштабных слушаний на Охотном Ряду. Вячеслав Володин отметил – все
эксперты во время дискуссии сошлись во
мнении, что необходимо принимать такое решение.
Спикер заявил, что обсуждение длилось более
четырех часов, в нем приняло участие очень большое количество как экспертов,
так и представителей институтов гражданского общества, регионов.
"Депутаты прервали отпуска и
посвятили себя обсуждению этого очень важного, ответственного вопроса. Дискуссия
была открытая, причем звучали разные точки зрения, которые формулировали
политические партии, представленные в Госдуме", – отметил Володин.
Спикер пообещал, что обсуждение
изменений в пенсионное законодательство не ограничится парламентскими
слушаниями. "Нам сейчас нужно будет все взвесить, еще раз обсудить в рамках уже
созданной рабочей группы. Есть предложения, которые носят совершенно конкретный
характер. Они требуют дополнительных обсуждений", – отметил глава палаты.
По его словам все
предложения фракций Думы, Общественной палаты, представителей профсоюзов и
работодателей будут учтены.
Мы понимаем, что это
решение направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышение
уровня пенсий.
Обсуждение продолжится в
рамках специально созданной рабочей группы. Она на следующей неделе начнет анализ
всего того, что было предложено и выскажет свои рекомендации, которые будут
приниматься с учетом мнения всех политических фракций.
"Все говорили об одном -
рассматривать этот вопрос необходимо, потому что если мы его отложим на
какое-то время, может случиться непоправимое, возникнут большие проблемы.
Хотелось бы, чтобы это понимание у всех было", – заявил Володин.
Говоря об инициативе об
отмене депутатских надбавок к пенсии, он сказал, что обсуждать ее стоит тогда,
когда она поступит на рассмотрение Госдумы. "Этот вопрос важный, но думаю, это
самое простое решение, которое мы можем принять", – сказал он.
Парламентские слушания по
изменениям в пенсионное законодательство продлились четыре с половиной часа. В них приняли участие
эксперты, политики и общественные деятели. Учитывая большой запрос со стороны
представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с
политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и
пригласить на него все заинтересованные стороны.
В зале заседаний Госдумы, который не смог вместить
всех желающих, собрались члены правительства, депутаты, представители
Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более
600 человек. Обсуждение в таком расширенном формате прошло в Госдуме впервые.