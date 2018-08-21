Решение об изменениях в пенсионной системе откладывать опасно, заявил спикер Госдумы, подводя итоги сегодняшних масштабных слушаний на Охотном Ряду. Вячеслав Володин отметил – все эксперты во время дискуссии сошлись во мнении, что необходимо принимать такое решение.

Решение об изменениях впенсионной системе откладывать опасно, заявил спикер Госдумы, подводя итогисегодняшних масштабных слушаний на Охотном Ряду. Вячеслав Володин отметил – всеэксперты во время дискуссии сошлись вомнении, что необходимо принимать такое решение.Спикер заявил, что обсуждение длилось болеечетырех часов, в нем приняло участие очень большое количество как экспертов,так и представителей институтов гражданского общества, регионов."Депутаты прервали отпуска ипосвятили себя обсуждению этого очень важного, ответственного вопроса. Дискуссиябыла открытая, причем звучали разные точки зрения, которые формулировалиполитические партии, представленные в Госдуме", – отметил Володин.Спикер пообещал, что обсуждениеизменений в пенсионное законодательство не ограничится парламентскимислушаниями. "Нам сейчас нужно будет все взвесить, еще раз обсудить в рамках ужесозданной рабочей группы. Есть предложения, которые носят совершенно конкретныйхарактер. Они требуют дополнительных обсуждений", – отметил глава палаты.По его словам всепредложения фракций Думы, Общественной палаты, представителей профсоюзов иработодателей будут учтены.Мы понимаем, что эторешение направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышениеуровня пенсий.Обсуждение продолжится врамках специально созданной рабочей группы. Она на следующей неделе начнет анализвсего того, что было предложено и выскажет свои рекомендации, которые будутприниматься с учетом мнения всех политических фракций."Все говорили об одном -рассматривать этот вопрос необходимо, потому что если мы его отложим накакое-то время, может случиться непоправимое, возникнут большие проблемы.Хотелось бы, чтобы это понимание у всех было", – заявил Володин.Говоря об инициативе оботмене депутатских надбавок к пенсии, он сказал, что обсуждать ее стоит тогда,когда она поступит на рассмотрение Госдумы. "Этот вопрос важный, но думаю, этосамое простое решение, которое мы можем принять", – сказал он.Парламентские слушания поизменениям в пенсионное законодательство продлились четыре с половиной часа. В них приняли участиеэксперты, политики и общественные деятели. Учитывая большой запрос со стороныпредставителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций сполитическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия ипригласить на него все заинтересованные стороны.В зале заседаний Госдумы, который не смог вместитьвсех желающих, собрались члены правительства, депутаты, представителиПенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более600 человек. Обсуждение в таком расширенном формате прошло в Госдуме впервые.