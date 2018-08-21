21.08.2018

2018-08-21 12:40:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (30(9631) от 21 августа 2018 года).

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ МЕДАЛЯМИ «ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ»

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции Александра Денисова, прапорщика полиции Михаила Овсянникова и капитана полиции Александра Тятяева медалями «За доблесть в службе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Читайте на странице 2.



ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — НА СЛУЖБУ ПРАВОПОРЯДКУ!

Перспектива развития взаимодействия между полицией Москвы и Пекина по обеспечению охраны общественного порядка – такова была тема разговора, состоявшегося на Петровке, 38, на встрече руководства главка столичной полиции с делегацией Главного управления общественной безопасности города Пекина. Подробности читайте на странице 2.



МОСКВА – ПЕКИН: ДВИЖЕНИЕ ДВУСТОРОННЕЕ

Важной частью программы пребывания в российской столице делегации Главного управления общественной безопасности города Пекина стало посещение ею Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

В преддверии нового учебного года на территории Таганского парка культуры и отдыха прошёл масштабный детский фестиваль «Безопасная столица». Читайте на странице 2.



РАЗДЕЛИТЬ ПОБЕДУ С ДРУГОМ

На базе Зонального центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве прошёл ежегодный чемпионат специалистов-кинологов по многоборью со служебными собаками на первенство главка московской полиции. Читайте на странице 3.



ПРИМЕР — УСПЕХИ СБОРНОЙ РОССИИ

Футбольный карнавал — чемпионат мира-2018, которым наша страна так страстно жила в июне-июле, вновь напомнил о себе: теперь чемпионатом главка по мини-футболу. Подробнее на странице 3.



28 АВГУСТА ЦВСНП ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ — 90 ЛЕТ

Сегодня официальное название этого учреждения звучит так: Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве (ЦВСНП). А начиналась его богатейшая история ещё в далёком 1928 году, и назывался он тогда так: детский приёмник-распределитель (ДПР). Подробности на странице 4.



РАВНОДУШНЫЕ У НАС НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

Врио начальника ЦВСНП подполковник полиции Оксана Анатольевна АСТАНИНА окончила педагогический университет. В 2002 году, 21 августа, пришла в центр, её приняли на должность воспитателя. В 2008 году стала старшим инспектором кадров. Читайте на странице 4.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Говорят, дольше года случайные люди здесь не выдерживают — слишком специфическое место службы. Остаются лишь те, кто понял: «Это — моё». Читайте на странице 5.



ОТЦЫ И ДЕТИ

В эти летние дни сюда, в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве, детей привозят несколько реже, чем, допустим, осенью или зимой — сказываются каникулы. Подробности читайте на странице 5.



ВЕРИТЬ В НАПАРНИКА

Лучшим по профессии среди сотрудников кинологических служб главка в минувшем году стал младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД по ЗАО старший прапорщик полиции Андрей БОРОДУЛИН. Читайте на странице 6.



РАЗГОВОРАМИ ОТДЕЛАЛИСЬ НЕ ВСЕ

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по СВАО совместно с представителями ГБПУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы провели профилактический рейд, направленный на выявление правонарушений в одном из парков на северо-востоке столицы. Читайте на странице 7.



В ГОСТИ К ПОМОЩНИКАМ ПОЛИЦИИ

Центр кинологический службы УВД по Зеленоградскому административному округу в период летних школьных каникул радушно открыл свои двери для детей Некоммерческого партнёрства «Международная школа «Глобус», чтобы рассказать о помощниках полицейских — служебных собаках. Читайте на странице 7.



ТВОРИТЬ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

В Управлении внутренних дел по ЮВАО при поддержке Центра крови ФМБА России «Достучаться до сердец» прошла акция «День донора». Читайте на странице 7.



МОНЕТЫ НЕ ДЛЯ НУМИЗМАТОВ

На севере мегаполиса сотрудники БСТМ министерства совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по САО и коллегами из отдела МВД России по Головинскому району задержали 29-летнего приезжего по подозрению в продаже якобы старинных монет. Читайте на странице 7.



ВОЗЬМИ ЗА ПРАВИЛО — ЕЗДУ ПО ПРАВИЛАМ

В целях повышения эффективности профилактической работы среди участников дорожного движения, а также пресечения грубых нарушений правил дорожного движения водителями, управляющими мопедами, скутерами, мотоциклами и велосипедами, на территории, обслуживаемой 2­м батальоном дорожно­патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, проведено профилактическое мероприятие «Скутерист­велосипедист». Читайте на странице 7.



ОБОГРЕЛА — ОБОБРАЛИ

От всей души пенсионерка — жительница столицы поблагодарила сотрудников полиции УВД по ЮАО за оперативность и профессионализм. Читайте на странице 7.



УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРИГОВОРИТЬ

Событием, заслуживающим особого внимания, стал судебный процесс с участием присяжных заседателей, который состоялся в Черёмушкинском районном суде Москвы. Подробности читайте на странице 8.



ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГЕМОТА

Фамилия старшего участкового уполномоченного из ОМВД России по Пресненскому району столицы Вячеслава Булавина в недавних сводках прозвучала по поводу довольно забавному. Впрочем, повод этот мог оказаться и весьма драматическим, если бы не профессионализм и житейская смётка старшего лейтенанта полиции. Продолжение на странице 8.



ПРОРЕХИ ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА

Прогресс, новые технологии и распространение интернета — всё это сегодня безумно мощно влияет на окружающий нас мир. И на преступность, между прочим, — тоже. Но мы уже настолько привыкли ко всем техническим изменениям, что… перестаём их замечать. Читайте на странице 9.



БЕЗ ПРАВА НА ПРАВА

На сегодняшний день в интернете можно найти множество предложений о покупке «зеркальных» водительских прав. Покупателями таких корочек выступают в основном те, кто по каким-то причинам лишился собственных удостоверений. Продолжение на странице 9.



СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!

С 1 июня текущего года сотовые операторы получили право блокировать работу «серых» сим-карт. Читайте на странице 9.



НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ!

Поводом к проведению очередного офицерского собрания в ОМВД России по Тверскому району ЦАО г. Москвы стало чрезвычайное происшествие с участием старшего оперуполномоченного ОУР указанного отдела капитана полиции Антонова (фамилия изменена по этическим соображениям). Продолжение на странице 11.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ ТРЕБОВАНИЮ СОТРУДНИКА ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИЛИ НАРОДНОМУ ДРУЖИННИКУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ, ПИКЕТАХ

В последнее время проводится много публичных мероприятий, но далеко не все такие мероприятия проходят в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



К ПРЕСТУПНИКАМ ГОСУДАРЫНЯ БЫЛА БЕСПОЩАДНА

В царствование Екатерины Второй отправление карательного правосудия с принесением публичного наказания совершалось как на Лобном месте в Москве, так и на улицах города. Подробнее на странице 14.



ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛЬМОЖА ВЕКА ЕКАТЕРИНЫ

Может быть, уточним заголовок сего повествования: князь Николай Борисович Юсупов хотя и был одним из последних вельмож в Петербурге, но в Москве, пожалуй, — действительно последним. Продолжение на странице 14.



ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПОДЗЕМКИ

Московский метрополитен — огромный и сложный транспортный объект, бесперебойное функционирование которого жизненно необходимо. Подробности читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в №№ 23—29)

Человеку помнить надо,

Что Закон для всех — один.

Соблюдать во всём порядок

Должен каждый гражданин … Читайте на странице 16.



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