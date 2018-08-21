Во всём хороша мера, особенно при употреблении углеводов, считают учёные.

Недавнее исследование бросает тень на популярные нынче диеты с низким содержанием углеводов. Авторы последней работы предположили, что рацион питания с низким, равно как и с высоким содержанием углеводов, может быть связан с более высоким риском ранней смерти. Исследователи считают, что наибольшую пользу человеку приносит золотая середина — умеренное потребление углеводов.Об опасности питания продуктами с высоким содержанием углеводов говорят не первый день, более того, в СМИ периодически публикуются результаты все новых исследований, демонстрирующих вред такого рациона. Между тем долгосрочные эффекты низкоуглеводной диеты до сих пор являются предметом научных дискуссий.Недавняя работа, опубликованная в научном издании The Lancet Public Health, была направлена на изучение связи низкоуглеводной пищи и риска ранней смерти.Исследователи на протяжении 25 лет собирали данные о более чем 15 тысячах человек в США. К концу работы специалисты оценили связь между общим потреблением углеводов и ожидаемой продолжительностью жизни. Потребление углеводов рассчитывалось как средний процент от общего количества потребляемых калорий.Результаты показали следующее. У людей, придерживающихся низкоуглеводной диеты (углеводы составляли менее 40 процентов от общего потребления калорий), был более высокий риск ранней смерти по сравнению с теми, кто употреблял умеренное количество углеводов (от 50 до 55%).При этом специалисты выяснили, что низкое потребление углеводов (менее 40%) и высокое потребление углеводов (более 70%) одинаково увеличивали риск ранней смерти. В наилучшем положении оказывались люди, которые потребляли примерно 50-55 процентов углеводов.Позднее авторы работы подтвердили эти результаты, проведя метаанализ данных, охватывающих более 400 тысяч человек из Северной Америки и Европы.Затем учёные решили выяснить, имеет ли значение источник белков и жиров при оценке риска ранней смерти, если брать во внимание людей, сидящих на низкоуглеводной диете.Данные показали, что низкоуглеводные диеты, включающие более высокое количество животных жиров и белков, ведут к повышению риска ранней смерти. И, напротив, низкоуглеводные диеты с большим количеством растительных белков и жиров приводят к снижению риска ранней смерти.Как говорит один из авторов недавней работы Вальтер Виллет (Walter Willett) из Гарвардского университета, результаты объединяют несколько спорных исследований. "Слишком много и слишком мало углеводов могут нанести вред, но самое главное – это тип жиров, белков и углеводов", — говорит он.Несмотря на то, что низкоуглеводные диеты связаны со множеством "бонусов" для здоровья (от потери веса до лечения диабета), новое исследование показывает, что такой подход к выбору питания является слишком упрощённым.По всей видимости, именно умеренное потребление углеводов является оптимальным для здоровья и долголетия, заключают авторы работы.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" рассказывали, почему человека может тянуть к углеводам. Также специалисты открыли шестой вкус, объясняющий пристрастие людей к сложным углеводам.