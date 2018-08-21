Выписали новый штраф. За свалку в Мосино, которую дачники устроили рядом с действующим кладбищем, оштрафовали юридическое лицо. Напомним, мы рассказывали эту историю накануне, 20 августа. Жители села жаловались на то, что дачники складывают бытовой и строительный мусор прямо под забор кладбища.

Выписали новый штраф. За свалку в Мосино, которую дачники устроили рядом с действующим кладбищем, оштрафовали юридическое лицо. Напомним, мы рассказывали эту историю накануне, 20 августа. Жители села жаловались на то, что дачники складывают бытовой и строительный мусор прямо под забор кладбища. Такая ситуация в Мосино длится уже несколько лет, причем, по словам коренных жителей села, возникла она из-за недостатка в мусорных контейнерах. На всё садовое товарищество, а это 560 участков, на территории села Мосино стоят всего 8 баков.Надежда Курюгина, зам. старосты села: "Это наше родное кладбище, там захоронены мои дедушки, бабушки, мама, папа, у всех стоящих рядом. И нам очень больно, когда мы идем, а вот здесь вот такие запахи, вот эта вот гниль. Мы обращаемся в территориальное управление Юрьевца, они нам дают ответ, что они направили туда-то и туда-то, еще ждем месяц, те отвечают, что они еще переправили. И вот эта канитель разводится".После нашего репортажа, 21 августа, за настоящее "свинство" на муниципальной территории Управление административно-технического надзора области выписало штраф садовому товариществу "Мосино". Теперь ему придётся раскошелиться как минимум на 10, а как максимум - на 50 тысяч рублей за нерадивое поведение своих дачников. А ликвидировать саму свалку придётся председателю СНТ. Убрать мусор он пообещал до 27 августа.