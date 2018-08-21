Спартакиада среди женских колоний. Соревнования прошли в ИК-10, колония находится в посёлке Ликино. Хозяйки площадки принимали осуждённых из Головинской женской колонии.

Спартакиада среди женских колоний. Соревнования прошли в ИК-10, колония находится в посёлке Ликино. Хозяйки площадки принимали осуждённых из Головинской женской колонии. Женщины играли в волейбол, мини-футбол, настольный теннис, соревновались в легкоатлетической эстафете. Сдавали летние нормы ГТО. В итоге команда из Головино одержала победу. Состав команд каждый раз обновляется, ведь наиболее активные участницы освобождаются из колоний условно-досрочно.