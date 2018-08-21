Андрею Малахову и Филиппу Киркорову брошен вызов. Общественные деятели решили создать коалицию по борьбе против пошлости на телевидении и в шоу-бизнесе.

Андрею Малахову и Филиппу Киркорову брошен вызов.Общественные деятели решили создать коалицию по борьбе против пошлости нателевидении и в шоу-бизнесе.Многочисленные ток-шоу, в которых ведущие копаются в грязномбелье известных людей, а также пошлость на эстраде утомила россиян.Общественность решила объединиться в "мощный кулак", который долженвоспрепятствовать дальнейшей деятельности "Киркоровых" и "Малаховых"."В последнее время общественные и политические деятеливсе активнее поодиночке ведут борьбу против насаждения пошлости шоу-бизнесом воглаве с Киркоровым и телевидением во главе с Малаховым российскому обществу.Предлагаю сформировать коалицию против пошлости. Предлагаю в нее войти всемспикерам, которые регулярно вызываются по этим темам", – заявил изданию Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян.В качестве главных борцов с пошлостью эксперт назвал ВладимираЖириновского, Виталия Милонова, Юрия Лозу, Станислава Садальского и СергеяСоседова. Манукян уверен: если все эти деятели объединятся в мощный кулак, топродвигать подобное творчество в общество станет крайне затруднительно.Тем временем в Сети появился ролик, в котором показано, какнадо бороться с Филиппом Киркоровым. Актриса из Перми Марина Федункив отомстилапевцу за его хиты. Звезда ТНТ решила взять Киркорова в плен, чтобы тот не писалновых песен. Для этого она со своей подругой, актрисой Еленой Валюшкиной,заманила короля российской поп сцены в дом и заперла внутри.Женщины припомнили Киркорову и "Цвет настроения синий",и "Ибицу". Актрисы признались, что мечтают так же поймать еще одногопредставителя российской поп-культуры – Николая Баскова – и заставить егозаплатить за строки о "золотой чаше".