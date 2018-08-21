Андрею Малахову и Филиппу Киркорову брошен вызов.
Общественные деятели решили создать коалицию по борьбе против пошлости на
телевидении и в шоу-бизнесе.
Андрею Малахову и Филиппу Киркорову брошен вызов.
Общественные деятели решили создать коалицию по борьбе против пошлости на
телевидении и в шоу-бизнесе.
Многочисленные ток-шоу, в которых ведущие копаются в грязном
белье известных людей, а также пошлость на эстраде утомила россиян.
Общественность решила объединиться в "мощный кулак", который должен
воспрепятствовать дальнейшей деятельности "Киркоровых" и "Малаховых".
"В последнее время общественные и политические деятели
все активнее поодиночке ведут борьбу против насаждения пошлости шоу-бизнесом во
главе с Киркоровым и телевидением во главе с Малаховым российскому обществу.
Предлагаю сформировать коалицию против пошлости. Предлагаю в нее войти всем
спикерам, которые регулярно вызываются по этим темам", – заявил изданию Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
В качестве главных борцов с пошлостью эксперт назвал Владимира
Жириновского, Виталия Милонова, Юрия Лозу, Станислава Садальского и Сергея
Соседова. Манукян уверен: если все эти деятели объединятся в мощный кулак, то
продвигать подобное творчество в общество станет крайне затруднительно.
Тем временем в Сети появился ролик, в котором показано, как
надо бороться с Филиппом Киркоровым. Актриса из Перми Марина Федункив отомстила
певцу за его хиты. Звезда ТНТ решила взять Киркорова в плен, чтобы тот не писал
новых песен. Для этого она со своей подругой, актрисой Еленой Валюшкиной,
заманила короля российской поп сцены в дом и заперла внутри.
Женщины припомнили Киркорову и "Цвет настроения синий",
и "Ибицу". Актрисы признались, что мечтают так же поймать еще одного
представителя российской поп-культуры – Николая Баскова – и заставить его
заплатить за строки о "золотой чаше".