Недавние роды никак не отразились на фигуре Елены Захаровой. Фотография актрисы в мини-шортах вызвала шквал восторженных комментариев.

Недавние роды никак не отразились на фигуре Елены Захаровой.Фотография актрисы в мини-шортах вызвала шквал восторженных комментариев.Легкость, романтичность и женская изюминка в наряде – вот чтоувидели поклонники актрисы Театра Луны на опубликованном в Instagram снимке. Захарова снялась наприроде – без макияжа, в белых шортах и шляпе.Комментаторов 42-летняя Елена восхитила своей стройной фигурой. "Леночкане меняется с годами… Только хорошеет!! Счастья вам!!!", – отреагировали подписчики."Как всегда легкость, романтичность и прекрасная женская изюминка в нарядеи очень мило даже без макияжа!!", – пишут фанаты.Рождение дочери, по признанию Елены Захаровой, стало для неенастоящим благословением. Актриса долго скрывала свою вторую беременность отпрессы и поклонников – она очень переживала, что уже не сможет испытать радостиматеринства. Так на нее подействовала трагическая гибель первого ребенка.Единственная дочь Елены, Анна-Мария, скончалась в 2011 годуот острого вирусного заболевания. Тогда супруг актрисы, бизнесмен СергейМамонтов, оставил ее наедине с горем – он ушел из семьи сразу после похорон.Захаровой, по ее словам, помогла выстоять поддержка близких и вера в Бога.Но недавно у актрисы родилась дочь. Это произошло не такдавно, но Елена уже вернулась на сцену. Имя ребенка Захарова пока скрывает,пишет Teleprogramma.pro.Ранее Dni.Ru писали о том, как Юлия Высоцкая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку и шорты того же цвета.Наблюдательные поклонники умудрились заметить, что сквозь ткань шорт просматриваются кружевные трусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ей сняться для мужского журнала.