Классик детской литературы Эдуард Успенский был женат трижды. И каждый его брак завершался скандалом.

Классик детской литературы Эдуард Успенский был женат трижды. И каждый его брак завершался скандалом.Первую жену Римму Успенский называл не иначе как "шизофренчика". Она стала прообразом старухи Шапокляк. "У нее такие психические отклонения были, – пояснял он. – Пока настроение не испортит – не успокоится". Со старшей дочерью Таней Успенский не виделся и не общался много лет – мол, она тянула с него деньги.Со второй женой Еленой Успенский расходился со скандалом – отказался платить дочерям алименты и выгнал из большой московской квартиры. Третья жена, известная по передаче "В нашу гавань заходили корабли", Элеонора Филина, по словам писателя, вообще "большаясволочь". Ей он даже посвятил специфические стихи: "Женщин любимых своих оценив, Тебя я отмечу особо, Брошу использованный презерватив На крышку твоего гроба".По его словам, 50-летняя Филина изменяла ему с 19-летним воспитанником интерната, который сам же Успенский и курировал! Якобы жена взяла в кредит шесть миллионов рублей, чтобы купить юному любовнику колбасный завод. А затем заложила и дом Успенского, чтобы порадовать парня золотым прииском. Но юный жиголо все пустил по ветру.Досталось и сыну от первого брака Филиной. "Дурак и мерзавец", – категорично отзывался о нем Успенский. Правда, в то время, когда Успенский уже был болен раком, заботу о нем взяла та самая вторая изгнанная жена. Елена заботливо ухаживала за прикованным к инвалидному креслу писателем до самой его кончины.По некоторым данным, Успенский перенес операцию в 2011 году и считал, что ему удалось победить рак желудка. Но страшное заболевание вернулось. Причем именно в тот момент Успенский как раз переживал тяжелый развод."У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии и она мне поможет", – успокаивал всех детский классик.Он находился в немецкой клинике, но потом решил ехать на родину. 9 августа стало известно, что Эдуарду Николаевичу потребовалась срочная медицинская помощь – он потерял сознание. Прибывшие врачи отметили, что пациент крайне слаб, и направили к нему специалистов, которые должны были скорректировать лечение от рака. Последние две недели Успенский не вставал с постели. Писатель скончался в своем имении в Новой Москве.