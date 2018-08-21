В Харькове нашли убитой жену мужчины, который устроил стрельбу возле здания горсовета. На ее теле были следы насильственной смерти. Также стрелок ранил охранника и полицейского, который позже скончался в больнице.

Жену харьковского стрелка нашли мертвой.Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено накануне вечером. На месте работают следователи, передает ТАСС.Уже известно имя преступника — это Александр Поярков, который до того, как устроить в ночь на 20 августа стрельбу у здания Харьковского горсовета, убил жену. Под влиянием алкоголя и стресса, добавляют в украинской полиции. Около тела женщины найден автомат с патронами, четыре пистолета, винтовка с оптикой, а также порох и другие предметы пиротехнического назначения.В полиции добавили, что Поярков служил еще в Советской армии, после увольнения работал слесарем, но уволился из-за невыплат зарплаты. Потом мужчина серьезно запил, впал в депрессию и дошел в конце концов до страшных преступлений.В ночь на понедельник мужчина устроил стрельбу возле здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и полицейского, который позже скончался в больнице. Нападавший был убит ответным огнем. Возбуждены уголовные дела по статям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".