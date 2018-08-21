Тексты размещенных в соцсети песен были признаны экстремистскими

Тексты размещенных в соцсети песен были признаны экстремистскимиГороховецкий районный суд оштрафовал местного жителя за распространение экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте», сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что мужчина разместил на своей странице в соцсети музыкальные композиции. Тексты этих песен в установленном законом порядке были признаны экстремистскими. Сейчас они входят в федеральный список экстремистских материалов.В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов). Гороховецкий районный суд принял решение о штрафе по постановлению прокуратуры.