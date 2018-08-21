Имущественные преступления ранее судимый злоумышленник совершал на территории Кольчугинского района.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого жителя города Александрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии краж из дачных домов, расположенных на территории Кольчугинского района.Установлено, что в мае текущего года обвиняемый, путем взлома входных дверей и срыва навесных замков, проникал в дачные дома и хозяйственные постройки, принадлежащие как местным жителям, так и жителям Московской области. Злоумышленник похищал электроинструменты, бытовую технику, продукты питания. Сумма материального ущерба, причиненная собственникам, превысила 13 тысяч рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории города Кольчугино.В ходе следствия доказана причастность александровца к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд.