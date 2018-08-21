Имущественные преступления ранее судимый злоумышленник совершал на территории Кольчугинского района.
Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого жителя города Александрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии краж из дачных домов, расположенных на территории Кольчугинского района.
Установлено, что в мае текущего года обвиняемый, путем взлома входных дверей и срыва навесных замков, проникал в дачные дома и хозяйственные постройки, принадлежащие как местным жителям, так и жителям Московской области. Злоумышленник похищал электроинструменты, бытовую технику, продукты питания. Сумма материального ущерба, причиненная собственникам, превысила 13 тысяч рублей.
Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории города Кольчугино.
В ходе следствия доказана причастность александровца к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности.
Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд.