Правительство РФ дополнительно направит больше 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Всего же в 2025 году по данному направлению выделено 310 млрд рублей. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, дополнительные средства позволят сохранить для жителей доступность медпомощи в федеральных учреждениях здравоохранения в рамках базовой программы ОМС. Пациенты смогут получить современное лечение с применением передовых технологий в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов, онкологии и других областях медицины.«Здоровье — бесценное богатство каждого человека. Государство расширяет возможности сохранить и получить современную медпомощь людям по всей стране. Берегите себя», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.