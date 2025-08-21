В городской администрации рассказали о программе празднования юбилея областного центра. В этом году Владимиру исполняется 1035 лет. Главные торжества пройдут в субботу 30 августа. Официальное

В городской администрации рассказали о программе празднования юбилея областного центра. В этом году Владимиру исполняется 1035 лет. Главные торжества пройдут в субботу 30 августа. Официальное открытие Дня города состоится в 13:00 на Соборной площади и начнется с театрализованного шествия, темой которого будет история города от истоков до современности. А уже вечером, начиная с 18:00, на