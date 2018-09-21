За сто лет существования служба не раз меняла своё название, увеличивала штатную численность, совершенствовала методики, внедряла новые технологии…

23 сентября поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Информационного центра УМВД России по Владимирской области. Вековой юбилей для подразделения – важная дата. За десятки лет существования служба меняла своё название, увеличивала штатную численность, совершенствовала методики, внедряла новые технологии… Сегодня, как и сто лет назад, ключевые задачи остаются прежними: сбор, обработка, хранение, оперативная передача в заинтересованные службы информации, её анализ и подготовка аналитических и прогностических материалов.История информационных подразделений началась 23 сентября 1918 года, когда решением коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел». Первый спецотдел, как структурное подразделение УНКВД, во Владимирской области создан в августе 1944 года. Начальником был назначен Алексей Ульянов. Под его руководством была приведена в должный алфавитный порядок и очищена от непригодных к работе карточек оперативно-справочная картотека, большое количество учетных документов переписано на новые образцы.В 1953 году, после объединения органов МВД и МГБ, был образован I-ый спецотдел УМВД по Владимирской области. Начальником отдела стал полковник Иван Редин. В последующие несколько лет на посту его сменяли Сергей Беднов, Анатолий Родионов, Петр Юркевич. Деятельность каждого из них стала значимой лептой, внесенной в историю развития и становления информационной службы в системе МВД России.Приказом МВД СССР № 0187 от 10 апреля 1972 года 1-е спецотделы были реорганизованы и созданы Информационные центры. В 1973 году образован Информационный центр УВД Владимирской области.Основываясь на опыте предшественников и следуя требованиям современного времени подразделением в разные годы руководили Борис Зеленов, Валерий Воронцов, Георгий Травников, Борис Елизаров, Валентин Трофимов, Николай Николаев.В 2002 году Информационный центр УВД Владимирской области возглавила Любовь Львова. По её инициативе была организована и внедрена новая информационная технология формирования уголовной статистики, подготовлен ряд основополагающих документов по совершенствованию учетно-регистрационной и статистической деятельности органов внутреннихдел области. При личном участии Любови Владимировны в 2016 году внедрена автоматизированная информационно-поисковая система «Уголовная статистика» на новой программной платформе. Внедрение этого комплекса позволило пользователям комплексно получать необходимую информацию по заданной тематике и уменьшило время создания и получения различных статистических отчетов.Любовь Владимировна ушла на заслуженный отдых в 2017 году. На посту её сменила полковник полиции Юлия Ячменёва.- За сто лет своего существования информационные подразделения прошли путь от небольших разрозненных учетно-регистрационных, статистических, архивных подразделений до мощной информационной структуры. За годы работы подразделения сменилось не одно поколение картотетчиков, дактилоскопистов, архивистов, статистиков, инженеров. На смену одним приходили другие, подготовленные и воспитанные на лучших традициях информационной службы, - отмечает Юлия Альбертовна. - Мы гордимся своей историей, помним своих предшественников, которые стояли у истоков создания службы, формируя прочный фундамент и способствуя её развитию во Владимирской области. Мы стараемся достойно продолжать их дело, используя современные информационные технологии.Специально к празднику сотрудниками Информационного центра УМВД России по Владимирской области была подготовлена брошюра об истории подразделения и людях, которые работали в нём в разное время. Ознакомиться с брошюрой можно будет в разделе «300 лет полиции».