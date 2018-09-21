Известно, что Алла Пугачева питает слабость к мужчинам, значительно моложе себя. Стоит Примадонне предстать перед публикой в обществе молодого спутника, молва непременно приписывает ей новый роман, а партнера называет новым фаворитом.

Известно, что Алла Пугачева питает слабость к мужчинам, значительно моложе себя. Стоит Примадонне предстать перед публикой в обществе молодого спутника, молва непременно приписывает ей новый роман, а партнера называет новым фаворитом.Вот и на сей раз общественность сильно возбудилась, когда увидела новый снимок в аккаунте Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram. На снимке Примадонну сфотографировали вместе с молодым режиссером Александром Горчилиным. В кадре 69-летняя артистка обнимает мужчину за плечи. "Поздравляю Александра Горчилина с классной работой. Фильм "КИСЛОТА" потрясает правдой жизни. Всем надо посмотреть и родителям и детям /16+/ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – посоветовала Пугачева.Отметим, что на днях состоялась премьера картины, куда неожиданно для многих представителей СМИ пожаловала и Примадонна. Певица оказалась в самом центре, даже оттеснив на второй план скандально известную телеведущую Ксению Собчак, которая взорвала новостные ленты сообщением о второй беременности.Посоле этого поклонники терялись в догадках, почему Пугачева пришла на просмотр ленты молодого, не очень известного режиссера, хотя обычно артистка не посещает кино. Опубликовав фото с Горчилиным, Примадонна лишь подлила масла в огонь. Своими предположениями фанаты поделились в комментариях к публикации."Новый фаворит? А как же Галкин?", "Алла с новым мужиком... Недолго Макс продержался...", "Пугачева опять за свое(", "О как вцепилась в нового мужика", "Этот парень ей во внуки годится...", "Ага я вообще вначале подумала что это Дени", "Какой приятный молодой человек👍🏼посмотрим обязательно!!!", "Ну да, приятный... Вот только Макс Галкин лучше)" – высказались пользователи Сети.