Предполагал ли облизбирком, что у выборов губернатора будет продолжение? Что делать с теми, кто портит бюллетени? И как будет присуждаться победа по итогам второго тура голосования? 23 сентября Владимирская область снова выбирает главу региона. Об этом сейчас поговорим с Сергеем Канищевым, заместителем председателя областной избирательной комиссии.

Предполагал ли облизбирком, что у выборов губернатора будет продолжение? Что делать с теми, кто портит бюллетени? И как будет присуждаться победа по итогам второго тура голосования? 23 сентября Владимирская область снова выбирает главу региона. Об этом сейчас поговорим с Сергеем Канищевым, заместителем председателя областной избирательной комиссии.Сергей Канищев, зам. председателя облизбиркома:1) Сергей Анатольевич, на моей памяти жители Владимирской области впервые не избрали губернатора сразу? На проведение второго тура потребовались дополнительные деньги?2) Нам поступают многочисленные жалобы зрителей, что им не принесли приглашения на повторные выборы. Если нет приглашения - означает ли это, что жителей не очень-то и ждут на избирательных участках?3) В первом туре Владимирская область прославилась количеством испорченных бюллетеней. 8% - самый высокий процент по России. Вам как человеку не обидно: стараемся, печатаем бюллетени, деньги на них тратим. Нужно ли вводить ответственность за порчу бюллетеней и какую - административную, уголовную?... Спрашиваю Вас не как работника облизбиркома, а как гражданина.4) Главная интрига сейчас - исход второго тура. В первом для победы нужно было набрать 50% + 1 голос. Как во втором туре будут выявлять победителя?5) Каким должен быть отрыв лидера от конкурента по предвыборной гонке, чтобы победа не была поставлена под сомнение и не пришлось отменять результаты второго тура, как в Приморье?.. Ведь по итогам первого тура разница в голосах была минимальной - в 5 процентов. Отрыв всего на 5 процентов может считаться убедительной победой?