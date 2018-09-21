FIFA 2018, прогремевший этим летом в России, закрепил за нами статус одной из ведущих спортивных держав мира. На волне успешного для страны завершения чемпионата огромное количество детей и подростков всерьез заинтересовалось карьерой футболиста.

FIFA 2018, прогремевший этим летом в России, закрепил за нами статус одной из ведущих спортивных держав мира. На волне успешного для страны завершения чемпионата огромное количество детей и подростков всерьез заинтересовалось карьерой футболиста.Масштабная акция телеканала #ЯРОССИЯ не оставила без внимания подрастающее поколение футболистов и разделила с участниками детского футбольного фестиваля "Большие звезды светят малым" несколько соревновательных дней в Анапе, которые завершила торжественная церемония награждения победителей.Фотосессия проекта #ЯРОССИЯ прошла 17 и 18 сентября на стадионе "Сибур" в Анапе с юными звездами футбола. В масштабной съемке приняло участие более 500 участников "Детской футбольной лиги". Все снимки уже сейчас доступны в официальном сообществе #ЯРОССИЯ "ВКонтакте", за новостями которого следят уже полмиллиона подписчиков.“Детская футбольная лига” уже 9 год подряд позволяет миллионам талантливых ребят со всех уголков нашей необъятной родины идти к своей мечте на фестивале “Большие звезды светят малым”. И на этом пути юным спортсменам помогает международная социальная инициатива #питайсякакпрофи, направленная на формирование сбалансированного рациона для будущих чемпионов.