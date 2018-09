Amazon на презентации в Сиэтле показала с десяток новых устройств и бытовых приборов, интегрированных с голосовым помощником Alexa. Среди новинок компании: настенные часы Echo Wall Clock ($30), умная розетка Smart Plug ($25), сабвуфер Echo Sub с функцией многокомнатного звука ($130) и даже собственная микроволновая печь AmazonBasics ($60).

Amazon на презентации в Сиэтле показала с десяток новых устройств и бытовых приборов, интегрированных с голосовым помощником Alexa. Среди новинок компании: настенные часы Echo Wall Clock ($30), "умная" розетка Smart Plug ($25), сабвуфер Echo Sub с функцией многокомнатного звука ($130) и даже собственная микроволновая печь AmazonBasics ($60).Смарт-микроволновка обретает поддержку голосовых команд благодаря Alexa Connect Kit — новому программному комплекту, позволяющему любому стороннему производителю "поселить" ассистента Amazon в своем устройстве. Набор включает модули Wi-Fi и Bluetooth LE, которые "автоматически и безопасно подключаются к управляемым Amazon облачным сервисам", сказали в компании.Собственного микрофона у AmazonBasics нет: прибор подключается к другим Echo-устройствам посредством Bluetooth. По словам представителей Amazon, микроволновка обладает "десятками быстрых голосовых предустановок, поэтому вы можете начать готовить, просто попросив об этом Alexa". А чтобы быстро разогреть еду, пользователю будет достаточно нажать на специальную кнопку Ask Alexa и произнести, например, "две минуты и 30 секунд на средней мощности".Также компания обновила некоторые старые продукты. Обшитый тканью компактный динамик Echo Dot ($49,99) сделали на 70% громче, в домашнюю колонку Echo Plus 2-го поколения ($149,99) встроили датчик комнатной температуры и поддержку офлайн-функций, а Echo Show ($229,99) получила увеличенный до 10 дюймов экран и браузер Firefox.∎Amazon откроет 3 тысячи магазинов без кассиров читайте такжеБольшая часть новых устройств Amazon выйдет 11 октября, уточняет The Verge. Релиз AmazonBasics намечен на 14 ноября.