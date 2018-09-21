Беременность Ксении Собчак сделала будущую мать особо
чувствительной к поэзии. Стихотворение,
опубликованное в Instagram
Максимом Виторганом, светской львице не понравилось – из-за чего в соцсети
разгорелся семейный скандал.
Беременность Ксении Собчак сделала будущую мать особо
чувствительной к поэзии. Стихотворение,
опубликованное в Instagram
Максимом Виторганом, светской львице не понравилось – из-за чего в соцсети
разгорелся семейный скандал.
Ссоры и последующие объяснения в любви между беременной
Ксенией Собчак и ее мужем Максимом Виторганом давно стали привычными для поклонников
телезвезды и артиста. На сей раз супруги не сошлись во мнениях по поводу
стихотворения Георгия Иванова, написанного в 1944 году. Его неосторожно
опубликовал в своем микроблоге Максим.
"А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит
торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.
Природа? Вот она природа –
То дождь и холод, то
жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье
комара.
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец".
Ксении Собчак, беременной вторым ребенком, стихотворение
совсем не понравилось. "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!", —
прокомментировала телеведущая публикацию мужа. Чем Виторгана весьма удивила.
"Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус
все-таки", – настаивал Максим. Но ему убедить не
удалось. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", -
ответила Ксения. Тут Виторган возмутился, и перешел на непарламентскую лексику.
"Надо еще раз перечитать внимательно!
Какой в ... Асадов – мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя просто
смущает простота формы, примитивизм", – рассердился супруг.
Напомним, представитель светской львицы ранее подтвердил
слухи о том, что Собчак беременна вторым ребенком. Однако журналисты усомнились
в этой информации. По мнению наблюдателей, фигура и поведение теледивы наводят
на подозрения, что информация о - всего лишь пиар-ход.