Беременность Ксении Собчак сделала будущую мать особо чувствительной к поэзии. Стихотворение, опубликованное в Instagram Максимом Виторганом, светской львице не понравилось – из-за чего в соцсети разгорелся семейный скандал.

Беременность Ксении Собчак сделала будущую мать особочувствительной к поэзии. Стихотворение,опубликованное в InstagramМаксимом Виторганом, светской львице не понравилось – из-за чего в соцсетиразгорелся семейный скандал.Ссоры и последующие объяснения в любви между беременнойКсенией Собчак и ее мужем Максимом Виторганом давно стали привычными для поклонниковтелезвезды и артиста. На сей раз супруги не сошлись во мнениях по поводустихотворения Георгия Иванова, написанного в 1944 году. Его неосторожноопубликовал в своем микроблоге Максим."А люди? Ну на что мне люди?Идет мужик, ведет быка.Сидитторговка: ноги, груди,Платочек, круглые бока.Природа? Вот она природа –То дождь и холод, тожара.Тоска в любое время года,Как дребезжаньекомара.Конечно, есть и развлеченья:Страх бедности, любви мученья,Искусства сладкий леденец,Самоубийство, наконец".Ксении Собчак, беременной вторым ребенком, стихотворениесовсем не понравилось. "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!", —прокомментировала телеведущая публикацию мужа. Чем Виторгана весьма удивила."Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкусвсе-таки", – настаивал Максим. Но ему убедить неудалось. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", -ответила Ксения. Тут Виторган возмутился, и перешел на непарламентскую лексику."Надо еще раз перечитать внимательно!Какой в ... Асадов – мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя простосмущает простота формы, примитивизм", – рассердился супруг.Напомним, представитель светской львицы ранее подтвердилслухи о том, что Собчак беременна вторым ребенком. Однако журналисты усомнилисьв этой информации. По мнению наблюдателей, фигура и поведение теледивы наводятна подозрения, что информация о - всего лишь пиар-ход.