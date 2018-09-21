Прославившаяся после участия в реалити-шоу Дом-2 и подравшаяся на передаче Андрея Малахова Прямой эфир Дарья Друзьяк шепотом сообщила, что ее украли и удерживают в неизвестном месте. Женщина, снявшая себя на камеру телефона и выложившая видео в Сеть, поведала, что ее пытались засунуть в психиатрическую клинику.

Прославившаяся после участия в реалити-шоу "Дом-2" и подравшаяся на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" Дарья Друзьяк шепотом сообщила, что ее украли и удерживают в неизвестном месте. Женщина, снявшая себя на камеру телефона и выложившая видео в Сеть, поведала, что ее пытались "засунуть" в психиатрическую клинику.Тревожное видео появилось на официальной страничке Дарьи Друзьяк в Instagram. В ролике женщина, находящаяся в каком-то темном помещении, сняла крупным планом свое лицо и сообщила, что ее украли некие люди."Меня сейчас силой удерживают в неизвестном месте. Меня хотели засунуть в психбольницу, хотели меня в смирительную рубашку. Я им не далась. Я даже не знаю, где нахожусь. Они постоянно следят за мной, постоянно рядом, даже еду приносят ко мне. Я еле забрала телефон, чтобы отправить свое местоположение..." – поведала Дарья Друзьям конфиденциальным шепотом.Однако сообщить еще какие-либо данные женщина не успела – раздался громкий стук, и Дарья торопливо крикнула, что уже выходит. Многочисленные подписчики негативно восприняли запись. Пользователи Сети раскритиковали Друзьяк за умственные способности и обвинили ее в пиаре и обмане."Угу , а телефон они тебе по расписанию приносят, что бы ты не умерла без Инстаграмма (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Даша тебе совет, оторви ресницы нарощенные, а то палишся 😆и вид более болезненный будет. они от слез, которые ты льёшь, давно должны были отвалиться, а у тебя прям как на бетон посаженные, ни одна ресница не падает. Или ты мастера вместе со скорой вызываешь на дом", "Стучит интересно кто? Мама наверное", "Оскар в студию😂😂😂 до чего мы дожили? Люди славятся начинают через дебилизм свой, а всем это нравится, раз прокатывает! Что ни за грязная история , конфликты и всякое дерьмо там пиар... хорошими поступками прославится мало кто старается((( дно какое то вокруг", – возмутились комментаторы.Напомним, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам.