Звезда Отчаянных домохозяек Марсия Кросс поделилась с поклонниками
снимком на своей странице в Instagram.
56-летняя актриса призналась, что победила онкологическое заболевание.
Звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс поделилась с поклонниками
снимком на своей странице в Instagram.
56-летняя актриса призналась, что победила онкологическое заболевание.
Роскошные рыжие волосы всегда были визитной карточкой Кросс. Теперь
же от копны волос остался лишь короткий ежик. Виною тому – коварная болезнь,
из-за которой Марсия и лишилась совей "гордости".
На фото артистка совсем
на себя не похожа. "Я так благодарна и
счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длина
всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, кто тоже потерял волосы из-за рака?" – подписала
снимок звезда сериала.
Примечательно, что ранее в СМИ с соцсетях не сообщалось о болезни актрисы. Марсия
Кросс рассказала, что онкология в прошлом – победить рак заднего прохода с
помощью химиотерапии ей удалось восемь месяцев назад.
Но поклонники не
поверили, что Кросс уже вылечилась. На звезду "Отчаянных домохозяек" обрушился
шквал вопросов. Но Марсия заверила, что им не о чем беспокоиться. "Сейчас
со мной все впорядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива", – объяснила актриса.
Марсия Кросс прославилась после
роли Бри ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки". Марсия была последней
среди четырех главных героинь, кого продюсеры утвердили на роль в фильме.