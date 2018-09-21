Звезда Отчаянных домохозяек Марсия Кросс поделилась с поклонниками снимком на своей странице в Instagram. 56-летняя актриса призналась, что победила онкологическое заболевание.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс поделилась с поклонникамиснимком на своей странице в Instagram.56-летняя актриса призналась, что победила онкологическое заболевание.Роскошные рыжие волосы всегда были визитной карточкой Кросс. Теперьже от копны волос остался лишь короткий ежик. Виною тому – коварная болезнь,из-за которой Марсия и лишилась совей "гордости".На фото артистка совсемна себя не похожа. "Я так благодарна исчастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длинавсего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, кто тоже потерял волосы из-за рака?" – подписаласнимок звезда сериала.Примечательно, что ранее в СМИ с соцсетях не сообщалось о болезни актрисы. МарсияКросс рассказала, что онкология в прошлом – победить рак заднего прохода спомощью химиотерапии ей удалось восемь месяцев назад.Но поклонники неповерили, что Кросс уже вылечилась. На звезду "Отчаянных домохозяек" обрушилсяшквал вопросов. Но Марсия заверила, что им не о чем беспокоиться. "Сейчассо мной все впорядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива", – объяснила актриса.Марсия Кросс прославилась послероли Бри ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки". Марсия была последнейсреди четырех главных героинь, кого продюсеры утвердили на роль в фильме.