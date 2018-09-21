Российские войска ПВО засекли недалеко от воздушных границ страны 37 иностранных самолетов-разведчиков только за минувшую неделю. 13 раз дежурным истребителям приходилось взлетать, чтобы отогнать особенно наглых шпионов, сообщает Министерство обороны России в своем отчете.

Российские войска ПВО засекли недалеко от воздушных границ страны 37 иностранных самолетов-разведчиков только за минувшую неделю. 13 раз дежурным истребителям приходилось взлетать, чтобы отогнать особенно наглых шпионов, сообщает Министерство обороны России в своем отчете.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России #Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/glWD95mUw5— Минобороны России (@mod_russia) 21 сентября 2018 г.Так, вчера недалеко от Калининградской области появились сразу два летательных аппарата НАТО: самолет дальней радиолокационной разведки E-3А и британский Sentinel R1. Первый в основном кружил над территорией Литвы. Второй пролетел чрез Польшу и над Балтикой.В среду уже американский беспилотник RQ-4 сначала вел разведку над Донбассом, а потом направился в сторону черноморского побережья России. Там он более пяти часов летал вдоль Крыма и Краснодарского края. В тот же день недалеко от Севастополя был замечен разведывательный самолет P-8A Poseidon.Sentinel R1 – это самолет наблюдения и целеуказания. На нем установлен радар, который позволяет обнаруживаться и сопровождать множество целей и наводить на них союзные подразделения. Как поясняют разработчики из компании Raytheon, он способен снабжать информацией войска 24 часа в сутки.E-3A – это бывший пассажирский Boeing 707, на который установили радар с 9-метровой антенной. Эта РЛС замечает самолет на расстоянии более 375 километров. Стоимость каждого Е-3А составляет примерно 270 миллионов долларов.