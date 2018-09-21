Бюджетный
пакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен на
рассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитета
по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Бюджетный
пакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен на
рассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитета
по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Он
сообщил, что правительство должно до 1 октября внести в Госдуму проект
закона о федеральном бюджете на трехлетний период вместе с документами о
бюджетах внебюджетных фондов, а также все необходимые для них
нормативно-правовые акты. "Это те документы, которые будут сопровождать
бюджетный процесс", – цитирует парламентария . В свою очередь нижняя палата рассмотрит проект главного финансового закона страны в
течение 60 дней, подчеркнул Макаров.
Новшество
этого года связано с тем, что большая часть материалов будет
представлена в Госдуму в цифровом формате. Законодатель рассказал, что в
таком виде будут внесены паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной
инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты
распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие
материалы. Их разместят на едином портале бюджетной
системы России в интернете не позднее дня внесения в нижнюю палату
проекта главного финансового закона страны.
По словам Макарова, паспорта госпрограмм – очень объемный материал. Он напомнил, что в целом бюджет и
сопутствующие ему документы составляют 10-12 тысяч страниц. Перевод в
электронный формат в таком случае - необходимость, которая позволит повысить качество принимаемых решений, подчеркнул председатель профильного комитета.
Что
касается бумажного формата, в нем на рассмотрение
нижней палаты внесут текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительную
записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты,
которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.
Также в традиционном виде на рассмотрение депутатов поступят Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России и прогноз
социально-экономического развития страны на очередной финансовый год и
плановый период. После представления бюджетного пакета по решению Совета
Госдумы он направится в том числе в Счетную палату и Совет Федерации.
В
первом чтении нижняя палата планирует рассмотреть проект федерального
бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования, Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября,
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он озвучил и предварительные
сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе
чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20
ноября", – рассказал законодатель.