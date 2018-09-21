Бюджетный пакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен на рассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Бюджетныйпакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен нарассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитетапо бюджету и налогам Андрей Макаров.Онсообщил, что правительство должно до 1 октября внести в Госдуму проектзакона о федеральном бюджете на трехлетний период вместе с документами обюджетах внебюджетных фондов, а также все необходимые для нихнормативно-правовые акты. "Это те документы, которые будут сопровождатьбюджетный процесс", – цитирует парламентария . В свою очередь нижняя палата рассмотрит проект главного финансового закона страны втечение 60 дней, подчеркнул Макаров.Новшествоэтого года связано с тем, что большая часть материалов будетпредставлена в Госдуму в цифровом формате. Законодатель рассказал, что втаком виде будут внесены паспорта государственных программ, данные по Федеральной адреснойинвестиционной программе (ФАИП), методики и расчетыраспределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другиематериалы. Их разместят на едином портале бюджетнойсистемы России в интернете не позднее дня внесения в нижнюю палатупроекта главного финансового закона страны.По словам Макарова, паспорта госпрограмм – очень объемный материал. Он напомнил, что в целом бюджет исопутствующие ему документы составляют 10-12 тысяч страниц. Перевод вэлектронный формат в таком случае - необходимость, которая позволит повысить качество принимаемых решений, подчеркнул председатель профильного комитета.Чтокасается бумажного формата, в нем на рассмотрениенижней палаты внесут текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительнуюзаписку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты,которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.Также в традиционном виде на рассмотрение депутатов поступят Основные направлениябюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России и прогнозсоциально-экономического развития страны на очередной финансовый год иплановый период. После представления бюджетного пакета по решению СоветаГосдумы он направится в том числе в Счетную палату и Совет Федерации.первом чтении нижняя палата планирует рассмотреть проект федеральногобюджета, а также бюджета Пенсионного фонда, Фонда социальногострахования, Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября,спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он озвучил и предварительныесроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второечтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20ноября", – рассказал законодатель.