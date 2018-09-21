Известная теннисистка Анна Курникова обратилась к родственнику
через личный микроблог. Русскоговорящие поклонники спортсменки остались в
легком недоумении.
Известная теннисистка Анна Курникова обратилась к родственнику
через личный микроблог. Русскоговорящие поклонники спортсменки остались в
легком недоумении.
Анна поздравила младшего брата Аллана с днем рождения в
своем Instagram. Сегодня Анна посвятила пост своему родственнику, так как он
отмечает день рождения. "С днем варенья братишка! Горжусь тобой и очень люблю",
– написала звезда спорта.
Также Курникова выложила снимок, на котором запечатлен именинник
с наградой в руках. Юноше исполнилось 14 лет.
Пользователи Сети с удовольствием присоединились к словам
знаменитости. Мальчика поздравляли поклонники Анны со всего мира. Многие желали
Аллану больших спортивных побед и успехов в учебной деятельности.
Примечательно, что русскоговорящие фанаты Курниковой были шокированы,
увидев, ник мальчика в его соцсети: "@allankournikova". Они тут же принялись
рассуждать по поводу женской фамилии юноши.
"Алан КурниковА???(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"я тоже не поняла почему он КурниковА 🙄🤦♀️",
"А почему "Kurnikova" а не "Kurnikov"?", "А почему у
брата женская фамилия?)", "у дочки Барышникова, фамилия Барышников.. без
"а". Все у них через как-то не так 😀", "Фамилия КурниковА у парня? Все у них через
одно место!" – рассуждали интернет-обыватели.
Добавим, что родственник теннисистки увлекается гольфом.
Когда Аллану было всего 11 лет, он стал четырехкратным чемпионом Европы среди детей
и четырехкратным чемпионом мира. Про мальчика даже сняли фильм The
Short Game, повествующий о его достижениях.