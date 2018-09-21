Известная теннисистка Анна Курникова обратилась к родственнику через личный микроблог. Русскоговорящие поклонники спортсменки остались в легком недоумении.

Известная теннисистка Анна Курникова обратилась к родственникучерез личный микроблог. Русскоговорящие поклонники спортсменки остались влегком недоумении.Анна поздравила младшего брата Аллана с днем рождения всвоем Instagram. Сегодня Анна посвятила пост своему родственнику, так как онотмечает день рождения. "С днем варенья братишка! Горжусь тобой и очень люблю",– написала звезда спорта.Также Курникова выложила снимок, на котором запечатлен именинникс наградой в руках. Юноше исполнилось 14 лет.Пользователи Сети с удовольствием присоединились к словамзнаменитости. Мальчика поздравляли поклонники Анны со всего мира. Многие желалиАллану больших спортивных побед и успехов в учебной деятельности.Примечательно, что русскоговорящие фанаты Курниковой были шокированы,увидев, ник мальчика в его соцсети: "@allankournikova". Они тут же принялисьрассуждать по поводу женской фамилии юноши."Алан КурниковА???(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","я тоже не поняла почему он КурниковА 🙄🤦‍♀️","А почему "Kurnikova" а не "Kurnikov"?", "А почему убрата женская фамилия?)", "у дочки Барышникова, фамилия Барышников.. без"а". Все у них через как-то не так 😀", "Фамилия КурниковА у парня? Все у них черезодно место!" – рассуждали интернет-обыватели.Добавим, что родственник теннисистки увлекается гольфом.Когда Аллану было всего 11 лет, он стал четырехкратным чемпионом Европы среди детейи четырехкратным чемпионом мира. Про мальчика даже сняли фильм TheShort Game, повествующий о его достижениях.