В программе Судьба человека Дана Борисова вспоминает свою первую обнаженную фотосессию, рассказывает, какой путь прошла, чтобы избавиться от наркотической зависимости, от кого получала удары в спину, почему называет себя магнитом для уродов и с какого возраста привыкла быть трудяжкой.

Уже на первом курсе факультета журналистики юная красавица Дана Борисова стала ведущей программы "Армейский магазин" на центральном телеканале России. Тогда ей было всего 16 лет. Она объездила всю Россию и параллельно училась, а со всех концов страны ей приходили письма от мужчин с признаниями в любви.Казалось, юную телеведущую ждет счастливая судьба, однако известность не принесла Борисовой счастья в личной жизни.В программе "Судьба человека" она признается, что называет себя "магнитом для уродов", потому что притягивала не тех мужчин."И предавали, и пользовались, и обманывали", — говорит Дана и добавляет, что не умела делать правильный выбор и ответственности с себя ни на кого не перекладывает.Ее роман с певцом Данко закончился, когда Дана узнала, что другая девушка родила ему ребенка, а Максим Аксенов — отец ее единственной дочери Полины — так на ней и не женился, хотя она сама предложила ему официально оформить отношения.Дана вспоминает, что когда выписывалась из роддома, Максим приехал лишь ненадолго, подержал дочь на руках и уехал к маме. Дане же пришлось практически сразу выйти на работу, чтобы были средства на их с дочкой жизнь.Недолго продлился и единственный официальный брак Борисовой с бизнесменом Андреем Тищенко: он распался через восемь месяцев после свадьбы.В 34 года у нее появилась алкогольная, а в 38 – наркотическая зависимость, о чем телезрители узнали после рассказа об этом ее мамы.Борисова признается, что тогда восприняла это как предательство с ее стороны, но сейчас благодарна. "Потому что живой точно меня к этому моменту не было бы", — говорит телеведущая.Сейчас, признается Дана, она учится смотреть на жизнь трезво, и немало поспособствовали тому горькие слова ее сокровища – дочери, которая однажды сказала: "Мамочка, я больше не хочу с тобой жить".В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Дана Борисова вспоминает свою первую обнаженную фотосессию, рассказывает, какой путь прошла, чтобы избавиться от наркотической зависимости, от кого получала "удары в спину" и с какого возраста привыкла быть "трудяжкой".