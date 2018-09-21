Полузащитник Спартака Денис Глушаков, отстраненный от основы, тренировался с молодежной командой красно-белых. Вероятность участия Глушакова в воскресной встрече с ЦСКА очень невелика.

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отстраненный от основы, тренировался с молодежной командой красно-белых. Вероятность участия Глушакова в воскресной встрече с ЦСКА очень невелика.Капитан "Спартака" Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были выведены из основного состава после того, как поставили лайки в соцсети под стихотворением актера Дмитрия Назарова. Это стихотворение было направлено против тренера "Спартака" Массимо Карреры. В итоге Каррера решил обойтись без двух футболистов в матче Лиги Европы против австрийского "Рапида".Кроме того, Денис Глушаков перестал быть капитаном красно-белых. Новым капитаном стал защитник Георгий Джикия.