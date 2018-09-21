В Ульяновской области 9-летний Паша Иванов спас свою семью от огня. Он успел разбудить спящую мать и вынести младших сестер из дома всего за несколько секунд до того, как взорвался газовый баллон.

В Ульяновской области 9-летний Паша Иванов спас свою семью от огня. Он успел разбудить спящую мать и вынести младших сестер из дома всего за несколько секунд до того, как взорвался газовый баллон.Сквозь больничные коридоры девятилетний Паша Иванов ведет журналистов в свою палату. Теперь это его временное жилье. А вот родной дом 14 сентября превратился в огромное пепелище. Огонь вспыхнул, когда ребенок был на улице. Паша не растерялся. Вбежал в полыхающую постройку и спас всю свою семью. Младших детей выносил на руках."Я взял детей, выбег на улицу. А мама хотела закрыть газ, кран не могла взять. Он горячий был. Она тоже выбегла, и газ взорвался", — рассказывает Павел Иванов.Вместе с соседями мама Павлика разгребает завалы, на месте которых еще несколько дней назад стоял их дом. Среди пепла из уцелевшего находят лишь некоторые документы и фотоальбомы. Очаг возгорания находился в сенях, постепенно огонь подбирался к кухне. Мама Светлана Самаркина, приготовив ужин, уснула на кухне всего в паре метров от баллона с газом. Павел успел разбудить маму."Потом было все моментально. Баллон как взорвался, все сразу заполыхало", — вспоминает опекунша Паши Светлана Самаркина.Пожар длился около получаса. Тушить помогали сначала случайные прохожие, потом к делу подключились спасатели. Вот только спасать уже было нечего – дом сгорел до самого основания, а жизни людей сохранил девятилетний герой. По счастливой случайности, всего за несколько дней до пожара, сотрудники МЧС в классе Паши проводили урок безопасности."Мы были на прошлой неделе буквально в этой школе. Все объясняли. То есть, мальчик сообразил верно", — с чувством выполненного долга констатирует врио начальника пожарной части №35 Вячеслав Мельников.Это история могла бы завершиться трагически, но все обошлось благополучно, благодаря смелости и быстроте реакции юного героя Паши, которому всего девять лет. Сейчас большая семья живет в доме бабушки. Все они ждут возвращения своего внука, сын и брата Паши Иванова из больницы.