В
благородном семействе наших европейских партнеров назревает жуткий
скандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться с
премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, вызвав негодование в СМИ Соединенного Королевства.
Пользователи Сети шутят: наверняка не обошлось без
отравляющего вещества Новичок.
В
"благородном семействе" наших европейских партнеров назревает жуткий
скандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться с
премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, вызвав негодование в СМИ Соединенного Королевства.
Пользователи Сети шутят: наверняка не обошлось без
отравляющего вещества "Новичок".
Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Тереза Мэй протянула руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но та проигнорировала жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Произошедшее
в СМИ уже назвали дипломатическим скандалом. По мнению журналистов,
таким образом германский канцлер отомстила британской коллеге за брекзит – выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Такого же мнения придерживается российский писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный в том числе как Goblin.
По
его словам, ЕС держится на Германии, поэтому уход оттуда Великобритании
вряд ли радует Меркель. "В данном случае, мне так кажется, тут уже весь
политес забыт: "Я с тобой, дрянь такая, даже здороваться не хочу", -
цитирует писателя .
Блогер напомнил, что политики – тоже люди, и им, как и
всем остальным, свойственно выражать простые человеческие эмоции.
"Хотя, конечно, выбор странный... Или, наоборот, демонстрация: "Ваша
Великобритания меня не интересует, а вот какая-то никчемная Литва,
которую на карте-то не найти, для меня гораздо интереснее", -
добавил Пучков.
Не
остались в стороне и пользователи социальных сетей. Одни
увидели в случившемся проявление "обыкновенной женской конкуренции",
другие предположили, что Меркель и Мэй не поделили президента США Дональда Трампа.
Вспомнили и об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери, в чем Мэй неоднократно обвиняла Москву. Лондон полагает, что отравители использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Комментаторы в шутку предположили, что Меркель не поздоровалась с Мэй из-за того, что руки последней испачканы отравляющей субстанцией. "А вдруг она бралась за дверную ручку, обработанную "Новичком", – написал в своем Twitter пользователь Esaul.