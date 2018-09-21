В благородном семействе наших европейских партнеров назревает жуткий скандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, вызвав негодование в СМИ Соединенного Королевства. Пользователи Сети шутят: наверняка не обошлось без отравляющего вещества Новичок.

"благородном семействе" наших европейских партнеров назревает жуткийскандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться спремьер-министром Великобритании Терезой Мэй, вызвав негодование в СМИ Соединенного Королевства.Пользователи Сети шутят: наверняка не обошлось безотравляющего вещества "Новичок".Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Тереза Мэй протянула руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но та проигнорировала жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.Произошедшеев СМИ уже назвали дипломатическим скандалом. По мнению журналистов,таким образом германский канцлер отомстила британской коллеге за брекзит – выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Такого же мнения придерживается российский писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный в том числе как Goblin.Поего словам, ЕС держится на Германии, поэтому уход оттуда Великобританиивряд ли радует Меркель. "В данном случае, мне так кажется, тут уже весьполитес забыт: "Я с тобой, дрянь такая, даже здороваться не хочу", -цитирует писателя .Блогер напомнил, что политики – тоже люди, и им, как ивсем остальным, свойственно выражать простые человеческие эмоции."Хотя, конечно, выбор странный... Или, наоборот, демонстрация: "ВашаВеликобритания меня не интересует, а вот какая-то никчемная Литва,которую на карте-то не найти, для меня гораздо интереснее", -добавил Пучков.Неостались в стороне и пользователи социальных сетей. Одниувидели в случившемся проявление "обыкновенной женской конкуренции",другие предположили, что Меркель и Мэй не поделили президента США Дональда Трампа.Вспомнили и об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери, в чем Мэй неоднократно обвиняла Москву. Лондон полагает, что отравители использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок".Комментаторы в шутку предположили, что Меркель не поздоровалась с Мэй из-за того, что руки последней испачканы отравляющей субстанцией. "А вдруг она бралась за дверную ручку, обработанную "Новичком", – написал в своем Twitter пользователь Esaul.