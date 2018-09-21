В благородном семействе наших европейских партнеров назревает жуткий скандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чем спровоцировала жуткое негодование в СМИ Соединенного Королевства. Пользователи Сети между тем шутят: наверняка не обошлось без отравляющего вещества Новичок.

"благородном семействе" наших европейских партнеров назревает жуткийскандал. Канцлер Германии Ангела Меркель решила не здороваться спремьер-министром Великобритании Терезой Мэй,чем спровоцировала жуткое негодование в СМИ Соединенного Королевства.Пользователи Сети между тем шутят: наверняка не обошлось безотравляющего вещества "Новичок".Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Тереза Мэй протянула руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но она проигнорировала этот жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.Произошедшеев СМИ уже окрестили "дипломатическим скандалом". По мнению журналистов,таким образом германский канцлер отомстила своей британской коллеге завыход Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Такого же мнения придерживается российский писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный в том числе под псевдонимом Goblin.Поего словам, ЕС держится на Германии, поэтому уход оттуда Великобританиивряд ли радует Меркель. "В данном случае, мне так кажется, тут уже весьполитес забыт: "Я с тобой, дрянь такая, даже здороваться не хочу"", -цитирует писателя .Крометого, блогер призвал не забывать, что политики – тоже люди, и им, как ивсем остальным, свойственно выражать простые человеческие эмоции."Хотя, конечно, выбор странный, или наоборот демонстрация: "ВашаВеликобритания меня не интересует, а вот какая-то никчемная Литва,которую на карте то не найти, это вот для меня гораздо интереснее", -добавил Пучков.Неостались в стороне от обсуждения и пользователи социальных сетей. Одниувидели в случившемся проявление "обыкновенной женской конкуренции",другие предположили, что Меркель и Мэй не поделили президента США Дональда Трампа.Вспомнили и о резонансном деле об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери, в чем Мэй неоднократно обвиняла Москву. Лондон полагает, что отравители использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок".Комментаторы в шутку предположили, что Меркель не поздоровалась с Мэй из-за того, что руки последней испачканы отравляющей субстанцией. "А вдруг она бралась за дверную ручку, обработанную "Новичком", – написал в своем Twitter пользователь Esaul.