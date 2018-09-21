Российские
законы считают хорошими большинство наших сограждан. Об этом говорит
исследование фонда Общественное мнение (ФОМ), которое фиксирует устойчивый
рост положительного отношения россиян к отечественной нормативной базе. По
мнению экспертов, это также является свидетельством роста доверия россиян к Госдуме,
последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовых
актов.
Российские
законы считают хорошими большинство наших сограждан. Об этом говорит
исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которое фиксирует устойчивый
рост положительного отношения россиян к отечественной нормативной базе. По
мнению экспертов, это также является свидетельством роста доверия россиян к Госдуме,
последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовых
актов.
Согласно
опросу ФОМ "Российские законы и их соблюдение", хорошими отечественную
нормативную базу считают 53% граждан. При этом в 2001 таковых
насчитывалось лишь 28%, в 2014 году – 46%/ Таким образом, за прошедшие годы
уровень положительного отношения россиян к отечественным законам
увеличился в два раза.
"Когда
парламент перестал быть "бешеным принтером", а начал превращаться в
профессиональный законотворческий орган, то и оценки качества
действующих в стране законов оказались максимальными", -
прокомментировал полученные социологами результаты директор по
исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. По его словам, вырос запрос на то, чтобы качественные законы сначала предлагались, а затем и исполнялись на местах.
В
свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что работу по
повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов, их детальной и
тщательной проработке Госдума седьмого созыва вела с самого начала.
"Активно привлекается в том числе экспертное сообщество, в итоге это
вылилось в появление все большего числа качественных
нормативно-правовых актов", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом
Dni.Ru.
Отраженные
в исследовании ФОМ данные, по мнению Фетисова, являются логичной
реакций общества на работу парламентариев. "Уровень доверия к Госдуме
вырос, в целом российское общество положительно относится к нижней
палате", – сказал политолог.
Он
подчеркнул, что законодатели не только работают с нормативно-правовыми
актами, но и доносят их суть до своих избирателей. В целом, отметил
аналитик, Госдума стала профессиональнее, поэтому и доверие к ней
возвращается.
Динамика
оценки гражданами качества российских правовых актов говорит как об уровне законотворческого процесса, так и о работе связанных с ним
институтов, отметил политолог Антон Хащенко.
"И прежде всего, основного, ассоциирующегося с принятием законов -
Государственной Думы", – написал аналитик на своей странице в Facebook. Хащенко согласен: по сравнению с прошлыми созывами нынешний является гораздо более профессиональным и самостоятельным.
Повышение
качества принимаемых законопроектов – одна из главных задач в работе
Госдумы седьмого созыва. По инициативе председателя нижней палаты
Вячеслава Володина был предпринят ряд шагов, которые позволили
значительно улучшить обсуждаемые на Охотном Ряду нормативно-правовые
акты.
Так,
депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а
прогулы наказываются штрафами. В Думе отменен единый "час голосования",
народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения
каждого законопроекта. Также спикер инициировал поправки в регламент,
которые, помимо прочего, вводят дополнительные ограничения для
резонансных документов, рекомендуя парламентариям предварительно
уведомлять свои фракции о вносимых инициативах.
Кроме
того, на Охотном Ряду появились две новые структуры, призванные
улучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты. Так, Экспертный совет
по законотворчеству оценивает уже внесенные инициативы, а новый отдел в
правовом управлении помогает писать документы новичкам. В Совет вошли
предприниматели, представители высших учебных заведений и сами депутаты.
Кроме того, Госдума в деле повышения качества законопроектов будет
сотрудничать с Российской академией наук.