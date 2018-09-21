Российские законы считают хорошими большинство наших сограждан. Об этом говорит исследование фонда Общественное мнение (ФОМ), которое фиксирует устойчивый рост положительного отношения россиян к отечественной нормативной базе. По мнению экспертов, это также является свидетельством роста доверия россиян к Госдуме, последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовых актов.

Российскиезаконы считают хорошими большинство наших сограждан. Об этом говоритисследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которое фиксирует устойчивыйрост положительного отношения россиян к отечественной нормативной базе. Помнению экспертов, это также является свидетельством роста доверия россиян к Госдуме,последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовыхактов.Согласноопросу ФОМ "Российские законы и их соблюдение", хорошими отечественнуюнормативную базу считают 53% граждан. При этом в 2001 таковыхнасчитывалось лишь 28%, в 2014 году – 46%/ Таким образом, за прошедшие годыуровень положительного отношения россиян к отечественным законамувеличился в два раза."Когдапарламент перестал быть "бешеным принтером", а начал превращаться впрофессиональный законотворческий орган, то и оценки качествадействующих в стране законов оказались максимальными", -прокомментировал полученные социологами результаты директор поисследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. По его словам, вырос запрос на то, чтобы качественные законы сначала предлагались, а затем и исполнялись на местах.свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что работу поповышению качества принимаемых нормативно-правовых актов, их детальной итщательной проработке Госдума седьмого созыва вела с самого начала."Активно привлекается в том числе экспертное сообщество, в итоге этовылилось в появление все большего числа качественныхнормативно-правовых актов", – сказал аналитик в беседе с корреспондентомDni.Ru.Отраженныев исследовании ФОМ данные, по мнению Фетисова, являются логичнойреакций общества на работу парламентариев. "Уровень доверия к Госдумевырос, в целом российское общество положительно относится к нижнейпалате", – сказал политолог.Онподчеркнул, что законодатели не только работают с нормативно-правовымиактами, но и доносят их суть до своих избирателей. В целом, отметиланалитик, Госдума стала профессиональнее, поэтому и доверие к нейвозвращается.Динамикаоценки гражданами качества российских правовых актов говорит как об уровне законотворческого процесса, так и о работе связанных с ниминститутов, отметил политолог Антон Хащенко."И прежде всего, основного, ассоциирующегося с принятием законов -Государственной Думы", – написал аналитик на своей странице в Facebook. Хащенко согласен: по сравнению с прошлыми созывами нынешний является гораздо более профессиональным и самостоятельным.Повышениекачества принимаемых законопроектов – одна из главных задач в работеГосдумы седьмого созыва. По инициативе председателя нижней палатыВячеслава Володина был предпринят ряд шагов, которые позволилизначительно улучшить обсуждаемые на Охотном Ряду нормативно-правовыеакты.Так,депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, апрогулы наказываются штрафами. В Думе отменен единый "час голосования",народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждениякаждого законопроекта. Также спикер инициировал поправки в регламент,которые, помимо прочего, вводят дополнительные ограничения длярезонансных документов, рекомендуя парламентариям предварительноуведомлять свои фракции о вносимых инициативах.Крометого, на Охотном Ряду появились две новые структуры, призванныеулучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты. Так, Экспертный советпо законотворчеству оценивает уже внесенные инициативы, а новый отдел вправовом управлении помогает писать документы новичкам. В Совет вошлипредприниматели, представители высших учебных заведений и сами депутаты.Кроме того, Госдума в деле повышения качества законопроектов будетсотрудничать с Российской академией наук.