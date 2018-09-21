Новый клип Ленинграда вызвал скандал. Творение Сергея Шнурова и режиссера Ильи Найшуллера осудили за отсутствие смысла, обилие рекламы и хайп.

Новый клип "Ленинграда" вызвал скандал. Творение Сергея Шнурова и режиссера Ильи Найшуллераосудили за отсутствие смысла, обилие рекламы и хайп.Лидер Группы"Ленинград" Сергей Шнуров показал ролик на свою новую песню "Цой". По сюжетуШнур предстал капитаном космического корабля.При этом главныйгерой очень весело проводит время на орбите: играет в теннис, курит, танцует синопланетянином, рекламирует шампанское и банк. В песне Шнуров поет о нелегкой жизни в 90-е,передает телеканал .Судновзрывается после столкновения с красным кабриолетом Tesla Roadster,отправленным в космос главой компании SpaceX Илоном Маском в феврале. Шнур и его инопланетный друг успеваютоблачиться в защитные скафандры и покинуть взорвавшийся корабль.К новому творению музыкантапоклонники отнеслись критически. Они отметили, что Шнуров уже не тот. По ихмнению, в погоне за хайпом он приплел сюда Илона Маска. Кроме того, они неувидели связи между Виктором Цоем и темой клипа.Многиепосчитали, что Шнур "своей бессмыслицей" оскорбил память легендарного лидерагруппы "Кино", сообщает . "Шнур умер еще при жизни. Цой жив дажепосле смерти", "На фоне Цоя ты духовный банкрот, дядя", "А какая связь междуЦоем и этой попсой?", "Цой в гробу перевернулся", – оставили негативные комментариипоклонники творчества Виктора Цоя.