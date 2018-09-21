Новый клип Ленинграда вызвал скандал. Творение Сергея Шнурова и режиссера Ильи Найшуллера
осудили за отсутствие смысла, обилие рекламы и хайп.
Новый клип "Ленинграда" вызвал скандал. Творение Сергея Шнурова и режиссера Ильи Найшуллера
осудили за отсутствие смысла, обилие рекламы и хайп.
Лидер Группы
"Ленинград" Сергей Шнуров показал ролик на свою новую песню "Цой". По сюжету
Шнур предстал капитаном космического корабля.
При этом главный
герой очень весело проводит время на орбите: играет в теннис, курит, танцует с
инопланетянином, рекламирует шампанское и банк. В песне Шнуров поет о нелегкой жизни в 90-е,
передает телеканал .
Судно
взрывается после столкновения с красным кабриолетом Tesla Roadster,
отправленным в космос главой компании SpaceX Илоном Маском в феврале. Шнур и его инопланетный друг успевают
облачиться в защитные скафандры и покинуть взорвавшийся корабль.
К новому творению музыканта
поклонники отнеслись критически. Они отметили, что Шнуров уже не тот. По их
мнению, в погоне за хайпом он приплел сюда Илона Маска. Кроме того, они не
увидели связи между Виктором Цоем и темой клипа.
Многие
посчитали, что Шнур "своей бессмыслицей" оскорбил память легендарного лидера
группы "Кино", сообщает . "Шнур умер еще при жизни. Цой жив даже
после смерти", "На фоне Цоя ты духовный банкрот, дядя", "А какая связь между
Цоем и этой попсой?", "Цой в гробу перевернулся", – оставили негативные комментарии
поклонники творчества Виктора Цоя.