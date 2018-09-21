Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поисковой системы Яндекс за распространение рекламы букмекерской конторы Фонбет во время прямых трансляций и в записях лучших моментов матчей прошедшего минувшим летом в России чемпионата мира по футболу. При этом в самой компании Яндекс обвинения в нарушении закона отвергают.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поисковой системы "Яндекс" за распространение рекламы букмекерской конторы "Фонбет" во время прямых трансляций и в записях лучших моментов матчей прошедшего минувшим летом в России чемпионата мира по футболу. По сообщению пресс-службы ФАС, реклама показывалась на главной странице "Яндекса", а также на сервисах "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Видео", "Яндекс.Телепрограмма" и "Яндекс.Новости".В соответствии с законом о рекламе, в Интернете запрещена реклама организаторов игр, основанных на риске, равно как и самих азартных игр и пари. Рассмотрение дела ФАС к "Яндексу" назначено на 25 сентября.При этом в самой компании "Яндекс" обвинения в нарушении закона отвергают, передает ТАСС. Реклама в спортивных трансляциях размещается в соответствии с требованиями законодательства о рекламе, отметили там.