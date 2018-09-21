Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило в отношении Яндекса дело из-за рекламы букмекерской конторы Фонбет, которая показывалась во время трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Рассмотрение дела назначено на 25 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило в отношении "Яндекса" дело из-за рекламы букмекерской конторы "Фонбет", которая показывалась во время трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Рассмотрение дела назначено на 25 сентября, сообщается на сайте ведомства.Реклама "Фонбета" отображалась как во время трансляций игр, так и в записях лучших моментов матчей. В УФАС заявили, что рекламу конторы можно было увидеть на сервисах "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Видео", "Яндекс.Телепрограмма" и "Яндекс.Новости".”Россиянам разрешат удалять "неудаляемые" приложения со смартфонов читайте такжеСогласно закону "О рекламе", реклама "организатора основанных на риске игр" в интернете запрещена. Также считается нарушением размещать объявления, касающиеся азартных игр и пари. Действия "Яндекса" противоречат частям 2,3 статьи 27 "Закона о рекламе", заявили в УФАС.