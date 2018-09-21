На улице Ильинка водитель автомобиля выехал за пределы границы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на 10 пешеходов...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на ул. Ильинка в июне текущего года», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, 16 июня около 18 часов 20 минут на улице Ильинка в районе д. 4 водитель автомобиля марки «Хендэ» выехал за пределы границы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на 10 пешеходов, двое из которых являются гражданами иностранного государства. В результате ДТП двоим потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.В тот же день водитель «Хендэ» был задержан.В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28