В городе масштабно отпразднуют День оружейника

В городе масштабно отпразднуют День оружейникаВ Коврове отпразднуют День оружейника. 21 сентября в 18:00 на стадионе «Мотодром» состоится праздничный концерт.Со своими самыми популярными песнями выступит местная рок-группа «ЖестОка», которая участвовала во Всероссийском проекте «10 песен атомных городов».А главный сюрпризом для гостей праздника станет выступление легендарной российской рок-группы «УмаТурман».Завершат празднование ярким и красочным фейерверком!Вход свободный.