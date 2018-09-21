Вкус
пива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматом
хмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему
неповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержит
алкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.
Вкус
пива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматом
хмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему
неповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержит
алкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.
Сегодня, 21
сентября отмечается Всемирный день ответственного потребления пива.
В России стартует акция по предупреждению потребления алкоголя
несовершеннолетними. Ее проводит компания "Балтика" вместе с другими
членами Союза российских пивоваров.
В течение нескольких недель волонтеры акции разместят в
магазинах порядка 170 000 специальных стикеров и раздут продавцам
150 000 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя
несовершеннолетним.
"Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна из
наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием,
что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с
другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря
участию наших сотрудников в качестве волонтеров , − говорит Ольга
Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика",
часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребления
пива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы,
которую мы ведем в течение года, и ярким поводом, чтобы за счет масштаба
напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и
потреблении пива".
Важность проведения такой информационно-разъяснительной
работы подтверждают данные Социологического института Российской академии
наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном
объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.
Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден в
2015 году по инициативе крупнейших международных пивоваренных компаний,
включая CarlsbergGroup, и ежегодно отмечается в середине сентября.
Эта масштабная инициатива объединяет пивоваров,
государственные, некоммерческие организации, ритейлеров десятках стран по
всему миру для профилактики и решения проблем, связанных с потреблением
алкоголя, таких как вождение в нетрезвом состоянии и потребление алкоголя
несовершеннолетними.