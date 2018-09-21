Вкус пива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматом хмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему неповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержит алкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.

Вкуспива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматомхмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своемунеповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержиталкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.Сегодня, 21сентября отмечается Всемирный день ответственного потребления пива.В России стартует акция по предупреждению потребления алкоголянесовершеннолетними. Ее проводит компания "Балтика" вместе с другимичленами Союза российских пивоваров.В течение нескольких недель волонтеры акции разместят вмагазинах порядка 170 000 специальных стикеров и раздут продавцам150 000 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголянесовершеннолетним."Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна изнаших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием,что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия сдругими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаряучастию наших сотрудников в качестве волонтеров , − говорит ОльгаБелкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика",часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребленияпива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы,которую мы ведем в течение года, и ярким поводом, чтобы за счет масштабанапомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже ипотреблении пива".Важность проведения такой информационно-разъяснительнойработы подтверждают данные Социологического института Российской академиинаук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полномобъеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден в2015 году по инициативе крупнейших международных пивоваренных компаний,включая CarlsbergGroup, и ежегодно отмечается в середине сентября.Эта масштабная инициатива объединяет пивоваров,государственные, некоммерческие организации, ритейлеров десятках стран повсему миру для профилактики и решения проблем, связанных с потреблениемалкоголя, таких как вождение в нетрезвом состоянии и потребление алкоголянесовершеннолетними.