Он пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября

Он пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октябряКлиенты ВТБ смогут бесплатно посетить ХХIХ международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября 2018 года.Получить пригласительный билет клиенты смогут в розничных офисах банка ВТБ в Москве и Московской области до 12 октября 2018 года. Он выдается на два лица при совершении банковской операции: открытии вклада, накопительного счета, получении кредита и т.д. С 13 по 18 октября 2018 г. клиент может обменять полученные приглашения на билет. Также матчи в с/к «Олимпийский» можно посетить при предъявлении социальных карт москвича, выпущенных банком ВТБ. Одна карта дает возможность получить один билет.Кроме того, ВТБ запускает акцию «Наш любимый клиент», в рамках которой держатели карт банка получат возможность приобретать билеты на теннисный турнир со скидкой 15%. Дисконт оформляется при покупке на сайтах и .«ВТБ Кубок Кремля» - первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, который объединяет как мужские, так и женские соревнования. Матчи проводятся при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы. Группа ВТБ является спонсором турнира с 1998 года.