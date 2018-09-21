Отпуск беременной звезды
телестройки испорчен коварной инфекцией. Однако больше всего беременная Алена
Рапунцель боится за малыша.
Отпуск беременной звезды
телестройки испорчен коварной инфекцией. Однако больше всего беременная Алена
Рапунцель боится за малыша.
Девушка вместе с мамой Татьяной
Владимировной уехала на море. Родственницы загорали, купались. Рассматривали местные
достопримечательности и в целом были очень довольны отдыхом. Однако неприятный вирус испортил впечатление
от поездки.
Алена резко почувствовала себя
плохо. Рапунцель полагает, что у нее респираторное заболевание. "Ну что ж , привет осень-
привет простуда , ОРВИ и прочие вирусы🤔, Вот и я на радостях , что поехала отдыхать -
простудилась😢Нос
заложен , уши тоже , горло болит .. купила себе лимон🍋 , имбирь , малину 🍓Буду сейчас лечиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алена в личном Instagram.
Ниже участница телестройки
спросила у подписчиков совета, как, будучи в положении, бороться с простудой,
ведь в этом случае многие лекарственные средства противопоказаны.
Примечательно, что большинство пользователей Сети призвали Рапунцель бросить
самолечение и обратиться к врачу.
По словам пользователей Instagram,
малину и имбирь нежелательно употреблять во время беременности, так эти
продукты могут вызвать преждевременные роды или навредить плоду.
"Осторожней с малиной, она
вызывает тонус матки", "Малину говорят нельзя она вызывает
преждевременные роды почитайте в Интернете , лимон 🍋 мед чай пейте носик промывайте", "Имбирь
нельзя при беременности ❗️",
"Малину кушать беременным КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, в ней содержится анальгин. Мне
моя врач сразу сказала что малину нельзя. Можно мед но совсем немного. Теплое В
питье и постельный режим. В нос можно брызгать ГРИППФЕРОН", "Алена не советую
имбирь. У тех у кого угрозы выкидыша он противопоказан", – писали
фанатки в комментариях.
Отметим, что в последние
несколько месяцев Рапунцель-младшая находится на грани нервного срыва. Из-за
постоянных скандалов с сестрой и Ильей Яббаровым, который является отцом ее
ребенка, у нее начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный
стресс грозит потерей ребенка.