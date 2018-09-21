Отпуск беременной звезды телестройки испорчен коварной инфекцией. Однако больше всего беременная Алена Рапунцель боится за малыша.

Отпуск беременной звездытелестройки испорчен коварной инфекцией. Однако больше всего беременная АленаРапунцель боится за малыша.Девушка вместе с мамой ТатьянойВладимировной уехала на море. Родственницы загорали, купались. Рассматривали местныедостопримечательности и в целом были очень довольны отдыхом. Однако неприятный вирус испортил впечатлениеот поездки.Алена резко почувствовала себяплохо. Рапунцель полагает, что у нее респираторное заболевание. "Ну что ж , привет осень-привет простуда , ОРВИ и прочие вирусы🤔, Вот и я на радостях , что поехала отдыхать -простудилась😢Носзаложен , уши тоже , горло болит .. купила себе лимон🍋 , имбирь , малину 🍓Буду сейчас лечиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Алена в личном Instagram.Ниже участница телестройкиспросила у подписчиков совета, как, будучи в положении, бороться с простудой,ведь в этом случае многие лекарственные средства противопоказаны.Примечательно, что большинство пользователей Сети призвали Рапунцель броситьсамолечение и обратиться к врачу.По словам пользователей Instagram,малину и имбирь нежелательно употреблять во время беременности, так этипродукты могут вызвать преждевременные роды или навредить плоду."Осторожней с малиной, онавызывает тонус матки", "Малину говорят нельзя она вызываетпреждевременные роды почитайте в Интернете , лимон 🍋 мед чай пейте носик промывайте", "Имбирьнельзя при беременности ❗️","Малину кушать беременным КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, в ней содержится анальгин. Мнемоя врач сразу сказала что малину нельзя. Можно мед но совсем немного. Теплое Впитье и постельный режим. В нос можно брызгать ГРИППФЕРОН", "Алена не советуюимбирь. У тех у кого угрозы выкидыша он противопоказан", – писалифанатки в комментариях.Отметим, что в последниенесколько месяцев Рапунцель-младшая находится на грани нервного срыва. Из-запостоянных скандалов с сестрой и Ильей Яббаровым, который является отцом ееребенка, у нее начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянныйстресс грозит потерей ребенка.