Позиция Центризбиркома о недопущении ни малейшего проявления электоральной нечистоплотности - вероятно, самый красноречивый сигнал о нулевой терпимости к подобным негативным явлениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция Центризбиркома о недопущении ни малейшего проявления электоральной нечистоплотности — вероятно, самый красноречивый сигнал о нулевой терпимости к подобным негативным явлениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Слова Пескова стали ответом на вопрос о наличии сомнений в чистоте выборов, которые пройдут 23 сентября во Владимирской области, Хабаровском крае и Республике Хакасия. Выборы глав этих регионов в Единый день голосования 9 сентября не выявили победителя в первом туре, напоминает "Интерфакс".Не определился в первом туре и победитель выборов в Приморском крае. Во втором туре 16 сентября кандидат от "Единой России", врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55 процента голосов против 48,06 процента у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а краевой избирком получил больше 200 жалоб на нарушения. 20 сентября результаты второго тура выборов в Приморье были отменены. В течение трех месяцев должно пройти повторное голосование.