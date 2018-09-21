Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путина с Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонки сирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ.

Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путинас Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонкисирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ.Сообщения о том, что президент России после инцидента сосбитым Ил-20 не желал разговаривать с сирийским коллегой, не соответствуютдействительности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергинформацию, распространенную ранее израильской стороной."Это не соответствует действительности, не верьте этимсообщениям израильских СМИ. Путин дал свою оценку на пресс-конференции сОрбаном, где достаточно исчерпывающе все изложено, не требует разъяснений",– заявил Песков, комментируя ситуацию со сбитым Ил-20.Израильская пресса ранее распространила заявление министраразведки Израиля Исраэля Каца. Тот сообщил, что Путин "злится" наАсада после гибели экипажа Ил-20, который сбила сирийская система ПВО. Якобы,российский лидер не ответил сразу на несколько телефонных звонков президентаСирии, и тому пришлось слать в Кремль телеграмму, передает телеканал "360".Напомним, главком ВВС Израиля 21 сентября представил вМоскве свою версию ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранныхжурналистов. По словам Амикама Норкина, причиной гибели российского самолета 17сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.В российском оборонном ведомстве ранее заявили, чтоизраильские летчики прикрылись Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО.Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул,что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильскойстороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные иоставляют за собой право на ответные действия.