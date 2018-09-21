Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путина
с Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонки
сирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ.
Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путина
с Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонки
сирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ.
Сообщения о том, что президент России после инцидента со
сбитым Ил-20 не желал разговаривать с сирийским коллегой, не соответствуют
действительности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг
информацию, распространенную ранее израильской стороной.
"Это не соответствует действительности, не верьте этим
сообщениям израильских СМИ. Путин дал свою оценку на пресс-конференции с
Орбаном, где достаточно исчерпывающе все изложено, не требует разъяснений",
– заявил Песков, комментируя ситуацию со сбитым Ил-20.
Израильская пресса ранее распространила заявление министра
разведки Израиля Исраэля Каца. Тот сообщил, что Путин "злится" на
Асада после гибели экипажа Ил-20, который сбила сирийская система ПВО. Якобы,
российский лидер не ответил сразу на несколько телефонных звонков президента
Сирии, и тому пришлось слать в Кремль телеграмму, передает телеканал "360".
Напомним, главком ВВС Израиля 21 сентября представил в
Москве свою версию ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных
журналистов. По словам Амикама Норкина, причиной гибели российского самолета 17
сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.
В российском оборонном ведомстве ранее заявили, что
израильские летчики прикрылись Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО.
Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул,
что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской
стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и
оставляют за собой право на ответные действия.