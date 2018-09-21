Юные туристы померились силами. Во Владимире прошёл ежегодный турслёт среди воспитанников детских клубов по месту жительства. Он посвящён Всемирному дню туризма. Организатор - Детско-юношеский центр Клуб при Управлении по делам молодёжи. Тему продолжит Игорь Липский.

Юные туристы померились силами. Во Владимире прошёл ежегодный турслёт среди воспитанников детских клубов по месту жительства. Он посвящён Всемирному дню туризма. Организатор - "Детско-юношеский центр "Клуб" при Управлении по делам молодёжи. Тему продолжит Игорь Липский.Площадкой для турслёта выбрали недавно благоустроенный сквер на Никитской, так же известный как сквер Гоголя. В конце лета там благоустроили дорожки, поставили новые фонари и лавочки. Также появилась детская площадка. За звание победителей сразились 15 команд. Ребятам от 10 до 14 лет. Все - воспитанники "Детско-юношеского центра "Клуб".Елена Огудина, директор "ДЮЦ "Клуб": "Ну, если говорить по-просту, то здоровый образ жизни. Ну и, конечно, встреча наших воспитанников клубов по месту жительства именно на этом мероприятии, когда все дети могут помериться силами, что-то новенькое узнать и, конечно же, заниматься в наших клубах по месту жительства".Для начинающих туристов подготовили три тематические зоны: "Техническая", "Теоретическая" и "Творческая". На первом этапе ребят ждал верёвочный квест. Между деревьями натянуты канаты. Задача участников - пройти по своеобразным лианам над землёй и не упасть. Поднимаясь на определённую высоту, а затем спускаясь, можно почувствовать себя настоящими альпинистами. Конечно, дети выполняли задания со страховкой. Также юные туристы проверили, хорошо ли знают топографические знаки, лекарственные растения, съедобные и несъедобные грибы. А на творческом этапе прошла презентация эмблем клуба и исполнение заранее подготовленных туристических песен."Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной. Когда мои друзья со мной".Также в соседней зоне прошли соревнования по дартсу среди клубов по районам города. Их оценивали отдельно. Победителей определяли от каждого из районов Владимира.Елена Огудина, директор "ДЮЦ "Клуб": "Мы стараемся каждый год найти новые формы работы, представить, чтобы ребята почувствовали. Сегодня в замечательном мы находимся сквере открытом. Впервые его осваиваем. Это здорово. Чтобы ребята знали, что здесь можно проводить мероприятия и участвовать в жизни. Я думаю, мы и дальше будем участвовать, потому что здесь классно, хорошо и приятно".В команде минимум 8 человек. Каждый клуб по месту жительства представил по одной команде. Но нашлись и исключения. Клуб "Прометей" из микрорайона Юрьевец представил две. По словам педагогов, желающих было очень много.Любовь Сладкова, педагог дополнительного образования клуба "Прометей" (мкрн. Юрьевец): "Кружка у нас такого нет. У нас очень спортивные и активные дети, поэтому мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся и в городе, и в разных других всевозможных мероприятиях. И только городского уровня. Как только у нас есть такая возможность где-то поучаствовать, мы всегда в первых рядах".По мнению юных участников, этапы помогли им сплотиться и понять, что значит быть настоящей командой.Снежана Башлыкова, воспитанница клуба "Прометей" (мкрн. Юрьевец): "Мы стали дружными. Мы много времени проводили друг с другом, поэтому много узнали друг о друге".Никто из участников не ушёл с турслёта без сладких призов. А победителей наградили памятными диплома и призами.